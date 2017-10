Zweite "just friends"-Party steigt am 11. November in der Mehrzweckhalle

Eine außergewöhnliche Fete feiern, dabei noch Gutes tun und mit etwas Glück einen der vielen tollen Preise gewinnen - das sind die Zutaten der zweiten Auflage von "just friends", die am Samstag, 11. November, ab 20 Uhr in der Weidener Mehrzweckhalle über die Bühne geht. Denn nach der gelungenen Premiere im März stellen dort die Firma "Time Job", der Geselligkeitsverein Fortuna Weiden und der FRI-SEC Sicherheitsdienst "Die Party von Freunden für Freunde 2.0" auf die Beine.

Um Spende bewerben Vereine, Verbände und gemeinnützige Einrichtungen können sich vorab beim Organisationsteam um die Spende aus dem Reinerlös bewerben. Sie müssen lediglich ihre Projekte in einer kurzen und knackigen Präsentation per E-Mail an landgraf.stephan@web.de schicken. Die Projekte werden auch auf der "just friends"-Facebook-Seite veröffentlicht. Dann entscheiden die "just friends"-Macher über den Sieger. Einsendeschluss ist der 29. Oktober. (lst)

Richtig gute Feten in geeigneten Räumlichkeiten sind in Weiden nach wie vor selten zu finden. Dass die Nachfrage ungemein groß ist, erfuhr das Organisationsteam, bestehend aus Bekim Kastrati, Alexander Lang, Thomas Binner, Stefan Ott, Marcus Fritsch, Stephan Landgraf, Stefanie Sperrer und vielen anderen, bei der ersten "just friends"-Party im Frühjahr. "Mit so viel Resonanz hatten wir damals nicht gerechnet. Wir wurden in den letzten Monaten vermehrt darauf angesprochen, wann wir denn die nächste Fete steigen lassen", sagt Binner stellvertretend für das Organisationsteam. Denn eigentlich war angedacht, die "2.0-Version" erst 2018 zu veranstalten. "Aufgrund des Feedbacks haben wir uns nun entschlossen, die Party am 11. November durchzuführen."Dass es keine "normale Faschings-Sause" werden soll, ist klar. Erneut soll "just friends 2.0" vielmehr eine "stilvolle Party" sein, in welche auch die vielen Anregungen nach der Premiere integriert werden. So wird unter anderem Mario von der Pizzeria "L 'Italiano" mit seinem Pizza-Mobil für das leibliche Wohl sorgen. "Auch sonst haben wir wieder viele Überraschungen parat", verspricht Binner.Der Eintritt zur "just friends"-Party kostet fünf Euro. Für die Musik sorgt "DJ Easy". Am 11. November um 24 Uhr findet unter allen Eintrittskarten eine Verlosung statt, bei der es tolle Preise zu gewinnen gibt.Der Vorverkauf für "just friends" läuft. Die Tickets können über die Facebook-Seite des Geselligkeitsvereins "Fortuna Weiden" unter www.facebook.com/Fortuna-Weiden unter Angabe des Namens und der genauen Anzahl vorbestellt werden. Im Autohaus Raab können die Eintrittskarten direkt abgeholt werden.