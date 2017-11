Als auf dem Bauernhof der Familie Ernstberger in Helmbrechts am 8. November 1917 Anna Ernstberger Zwillinge zur Welt bringt, regiert in Deutschland noch Kaiser Wilhelm II, es gibt noch keinen elektrischen Strom, der Erste Weltkrieg erschüttert das Land, die Eltern Alois und Anna Ernstberger müssen schauen, dass sie ihre 14 Kinder durchbringen. So starten die Zwillinge Karl und Anton in ein langes, erfülltes Leben.