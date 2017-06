Früher war es so einfach: Undichte Fenster und Türen reichten oft aus, um ein gesundes Raumklima zu erzeugen. An Energiesparen hat allerdings niemand gedacht. Dafür braucht man ein funktionierendes Lüftungssystem.

(sbü) Lebensqualität hat auch etwas mit einem gesunden Raumklima zu tun, sagen die Baubiologen. Je mehr Energiesparhäuser gebaut, je mehr Häuser und Wohnungen energetisch saniert werden, desto häufiger müssen Lüftungskonzepte erstellt und Investitionen in ein Lüftungssystem getätigt werden.Wie das optimal gestaltet werden kann, war Thema des 13. Netzwerktreffens des Energietechnologischen Zentrums Nordoberpfalz (ETZ). Carsten Dittmar von der Firma Systemair aus Boxberg bei Bad Mergentheim sprach über Wohnungslüftung und Lüftungssysteme. "In modernen Gebäuden kommt durch Undichtigkeiten keine Luft mehr rein", stellte der Experte fest. Die einfachen Lüftungsregeln von früher wie "vier bis fünf Mal Stoßlüften am Tag" oder "Kellerräume im Frühjahr und Sommer weniger lüften, am besten nur nachts" sind in Zeiten der Energieeinsparverordnung und der energetischer Sanierungen nur noch von untergeordneter Bedeutung.Außerdem habe die Rechtsprechung entschieden, dass von einem Mieter nicht verlangt werden könne, in seiner Wohnung alle drei bis vier Stunden eine Stoßlüftung durchzuführen. In einem anderen Urteil werde zwar viermaliges effektives Lüften für zulässig erklärt, allerdings nicht, wenn zusätzlich das Schlafzimmer kontinuierlich auf 20 Grad geheizt werden soll. Solchen Überlegungen hält Dittmar Konzepte entgegen, die "Wohnungslüftung als Baustein zur Energieeffizienz" definieren. Sie basieren auf einer modernen Lüftungsanlage. Aber: "Wohnungslüftung kostet Geld", sagte er. Dittmar zeigte in einem Schaubild, dass Altbauten das Zwanzig- bis Dreißigfache der Gesamtenergie eines modernen Passivhauses brauchen. Die Energieeinsparverordnung verlange ein Lüftungskonzept für Neubauten und unter bestimmten Voraussetzungen auch für Renovierungen.Dazu erklärte er die vier Lüftungsstufen nach DIN 1946. Sie beginnen beim Feuchteschutz und reichen bis zur zeitweilig erforderlichen Intensivlüftung, zum Beispiel beim Kochen. Geplant werden müssen immer die Zuluft- und Abluftführungssysteme. Ausführlich erklärt wurden auch die Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung. Werden Lüftungsanlagen und Feuerstätten innerhalb von Gebäuden kombiniert, müsse sichergestellt sein, dass kein gefährlicher Unterdruck entstehen kann.