Damit Bayern und Böhmen wirtschaftlich weiter zusammenwachsen, braucht es die Kooperation in der Ausbildung. Die Hochschulen sind dran.

Drei Fragen an Uni-Rektor Miroslav Holecek aus Pilsen Wie lassen sich junge Leute für ein Studium im jeweiligen Nachbarland begeistern?



Holecek: Der Weg führt hauptsächlich über mehr gemeinsame Forschungsprojekte, an denen Studenten beteiligt sind. Wichtig ist es auch, dass tschechische Studierende und Absolventen bei deutschen Niederlassungen in Tschechien Chancen geboten werden. Generell sollten die Kontakte der Hochschulen weiter ausgebaut werden, damit die Studierenden die Vorteile erkennen. Firmen und Regierungen sollten für eine stabile finanzielle Unterstützung sorgen. Für wichtig halte ich auch das deutsch-tschechische Jugendprojekt Tandem.



Warum lernen so wenige tschechische Schüler und Studenten die deutsche Sprache, damit sie auch später auch in Deutschland studieren können?



Oftmals fehlt die Motivation, denn die Elterngeneration hatte wenige Kontakte zur deutschen Sprache. So dominiert das Englisch. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, an den Hochschulen Deutsch und Englisch als verpflichtend einzuführen. Allerdings befürchten die technischen Fakultäten, dass die Studenten wegen schlechter Sprachleistungen die Prüfungen nicht bestehen. Deswegen wäre eine Pflichtsprache Deutsch eher an den Philosophischen Fakultäten denkbar.



Kann man an der Universität Pilsen studieren, ohne Tschechisch sprechen zu können?



Englisch reicht aus, denn wir haben Studenten aus vielen Ländern. Alle Fakultäten haben Vorlesungen auch in englischer Sprache. (sbü)

Zum 2. Bayerisch-Tschechischen Hochschulforum kamen Politiker, Hochschullehrer, -verwaltungen, Projektteilnehmer und Studierende aus ganz Bayern und Tschechien an die OTH nach Weiden. Aufmerksamkeit fand die Tagung auch bei der Staatsregierung. Sie veröffentlichte eine gemeinsame Presseerklärung der Staatsminister Söder und Spaenle. Darin gab es vor allem viel Lob für die vor einem Jahr neu gegründete Bayerisch-tschechische Hochschulagentur mit Hauptsitz in Regensburg.Mehr als 120 Teilnehmer beschäftigten sich zwei Tage lang in Vorträgen, Diskussionen und Präsentationen umfassend mit Themen grenzüberschreitender Zusammenarbeit im Hochschulbereich. Bereits vor der offiziellen Eröffnung des zukünftigen Kompetenzzentrums Bayern-Mittel-und Osteuropa wurde somit die OTH in Weiden zur Plattform bayerisch-tschechischer Hochschulpolitik. Stichworte für die Diskussionen lieferte OTH-Präsidentin Andrea Klug: "Wir wollen einen gemeinsamen Hochschulraum Bayern-Tschechien schaffen." Für dieses Ziel sollten zusätzliche Potenziale geweckt werden.Das Veranstaltungsprogramm trug die Überschrift "Bayerisch-tschechische Studienangebote: von der Sommerschule bis zur Promotion". Deshalb gab es für die Teilnehmer vor allem Informationen über die laufenden deutsch-tschechischen Hochschulprojekte und alle die Möglichkeiten für Studierende sich Kompetenzen aus beiden Ländern anzueignen. Was die Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur bereits im ersten Jahr ihres Bestehens aufgebaut hat, erläuterte Projektmanagerin Radka Bonacková. Stipendien und Projektförderung stehen im Mittelpunkt der Aktivitäten der Agentur. Unter anderem wurden für 37 Studierende aus Bayern Studienaufenthalte in Tschechien gefördert. Aus Tschechien nach Bayern kamen 29 junge Menschen zum Studium.Breiten Raum nahmen die Möglichkeiten zur Teilnahme an einem Sommerschulprogramm in Bayern oder in Tschechien ein. So gibt es sprachorientierte und studienfachspezifische Programme sowie ein Projekt, das generell Kompetenzen für den Grenzraum vermitteln will. Für deutlich ausbaufähig hielten Diskussionsteilnehmer einer Podiumsdiskussion die Möglichkeiten, mit einem Kombinationsstudium gleichzeitig einen tschechischen und einen deutschen Bachelor-Abschluss zu erwerben. Martin Oswald vom Bohemikum der Universität Regensburg verwies dabei unter anderem auf sechssemestrige interdisziplinäre Studiengänge abwechselnd an den Unis Regensburg und Prag. Rund 40 Studenten seien derzeit für solche Ausbildungen eingeschrieben. Dass auch in Weiden an einem solchen Projekt gearbeitet werde, machte OTH-Vizepräsidentin Christiane Hellbach deutlich. Zu hören war bei der Diskussion auch, dass es sehr schwierig sei, in beiden Ländern diese Studienangebote gleichzeitig genehmigt zu bekommen.Für eine Steigerung der Studierendenzahlen aus Tschechien in Deutschland und umgekehrt sprach sich die tschechische Generalkonsulin, Kristina Larischová, aus, die Schirmherrin des Hochschulforums. Tschechien liege mit seinen 419 Studierenden in Bayern hinter den EU-Ländern Bulgarien, Kroatien, Polen, Ungarn und Rumänien. Von allenfalls 20 deutschen Studierenden an der Universität Pilsen sprach deren Rektor Miroslav Holecek.Empfehlungen für deutsche Studierende in Tschechien formulierte Christopher Vickers von der Bayrischen Vertretung in Prag: "Wenn man in eine Kultur eintauchen will, muss man deren Sprache kennen." Organisiert wurde das Hochschulforum vom Zentrum Mittel-Osteuropa der OTH gemeinsam mit der Bayerisch-Tschechischen Hochschulagentur.