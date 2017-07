Abschiedsfeier für medizinische Fachangestellte

"Sicher denkt ihr an diese Zeit zurück", sagte Studiendirektor Alfred Kirzinger. Und damit dürfte der Abteilungsleiter im Fachbereich Gesundheit und Pflege Recht behalten: Schließlich haben die 45 Medizinischen Fachangestellten, die ihren Abschied feierten, intensive drei Jahre an der Europaberufsschule hinter sich. Ärztin Dr. Barbara Steinhauser, die Vorsitzende des Prüfungsausschusses, gab den jungen Frauen in ihrer Ansprache nicht nur Fachliches mit auf den Weg: Im Leben müsse man auch lernen, sich geben wie man ist, und dass andere die eigene Persönlichkeit wirklich sehen mit all den Facetten, den Träumen und auch mit den Problemen. Als Beauftragter des Ärztlichen Kreisverbandes gratulierte Dr. Rudolf Poschenrieder und erinnerte an drei Jahre Lernen, an Gemeinschaft und Zusammenleben. "Sie und die Lehrkräfte gingen Hand in Hand mit den Ausbildungsbetrieben und haben bewirkt, dass Theorie und Praxis eine umfassende Prägung der Auszubildenden erreichten". Eine besondere Ehrung bekamen als Abschlussbeste Annika Rodler (Note 1,4), Theresa Bauer (1,6), Verena Pretzl (1,75) und Saskia Mutzbauer (1,9). Schülerinnen der Klassen GAH 12a und GAH 12b blickten auf die drei Jahre der Ausbildung in einer Powerpoint-Dokumentation zurück und überreichten als Dankeschön Blumen an ihre Lehrer. Bild: R. Kreuzer