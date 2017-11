Die meisten Unternehmen schwimmen in Liquidität und die Gewinne sprudeln. Zwei Drittel der Oberpfälzer Betriebe stehen so gut da, dass sie die Investitionen aus dem laufenden Geschäftsbetrieb und Rücklagen stemmen. Die Kunden-Befragung der Commerzbank offenbart noch weitere Überraschungen.

Steuern senken

Fehlanzeige online

Wir sind immer wieder fasziniert von der Leistungsfähigkeit und Bodenständigkeit unserer regionalen Unternehmen. Direktor Sebastian Hackl, Commerzbank-Niederlassungsleiter

Weiden/Amberg. So sind nur 14 Prozent der ostbayerischen Unternehmen bei der Finanzierung ihrer Investitionen auf Bankkredite angewiesen. Die Commerzbank stützt sich bei der in den Sommermonaten 2017 erstellten Studie auf die Antworten von 3210 Unternehmer-Kunden mit einem Umsatz bis zu 15 Millionen Euro; davon haben 50 Betriebe ihren Sitz in der Oberpfalz und teilweise in Niederbayern."Wir sind immer wieder fasziniert von der Leistungsfähigkeit und Bodenständigkeit unserer regionalen Unternehmen", erklärte Niederlassungsleiter Sebastian Hackl, der mit dem Weidener Geschäftskunden-Abteilungsdirektor Kurt Schwer die Studie vorstellte. Die Ergebnisse der Befragung zeigen - überwiegend - keine wesentlichen Unterschiede zwischen Ostbayern und Deutschland auf. Die optimistische Einschätzung der Geschäftslage verbessere sich gegenüber 2016 noch einmal: Inzwischen beurteilen 90 Prozent der ostbayerischen Commerzbank-Unternehmerkunden ihre Situation als "sehr gut" oder "stabil". Bei mehr als einem Drittel sind die Auftragsbücher besser gefüllt als im Vorjahr. Nur noch 14 Prozent erwarten eine "eher rückläufige wirtschaftliche Entwicklung" für ihr Unternehmen.Mehr als die Hälfte der Betriebe sieht "keine Auswirkungen" der Niedrigzinsen; allerdings fürchten 22 Prozent (2016: 30 Prozent) um ihre private Altersvorsorge. 90 Prozent der ostbayerischen Unternehmer erwarten von einer neuen Bundesregierung eine Steuerreform und insbesondere eine steuerliche Entlastung, dicht gefolgt von den Forderungen nach Bürokratieabbau und weniger Regulierung sowie Senkung der Lohnnebenkosten. Für 38 Prozent besteht das größte Problem im Fachkräftemangel; jeder fünfte Unternehmer sorgt sich um eine (altersbedingte) Nachfolge-Lösung. 72 Prozent verstehen "gut ausgebildete" Mitarbeiter als Innovationstreiber und für 62 Prozent sind Innovationen "Chefsache". Fehlende Fachkräfte gelten als größtes Hindernis für Innovation.Es überrascht, dass 52 Prozent der befragten Unternehmer in Ostbayern im Internet "kaum aktiv" sind. Lediglich ein Fünftel wickelt die Geschäfte "überwiegend" online ab. Insgesamt verbesserten sich gegenüber 2016 jedoch die Online-Aktivitäten.