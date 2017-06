Weiden/Selb. Die Kleinaktionäre der BHS tabletop AG können vielleicht doch ein Schnäppchen machen - und das Übernahmeangebot in Höhe von 14,70 Euro für jede Aktie um ein Mehrfaches toppen. Thomas Walch von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) macht unsere Zeitung darauf aufmerksam, "dass die historischen Aktienurkunden der Hutschenreuther AG offenbar mehr wert sind als die Aktie heute". Der Preis für eine Aktienurkunde aus dem Jahr 1927 liegt bei fast 40 Euro. Die BHS tabletop AG könne viele Aktionäre gar nicht mehr ausfindig machen. "Oft ist der ursprüngliche Besitzer verstorben und die Erben wissen nichts von den Aktien." Sein praktischer Tipp an die Leser: "Es kann sich lohnen, auf dem Dachboden nach alten Aktienurkunden zu suchen." Denn früher seien Aktien noch echte Wertpapiere gewesen. Die Aktienurkunde verbriefte den Anteil am Unternehmen. "Heute ist alles weniger anschaulich: Die Aktien befinden sich in Giro-Sammelverwahrung. Computer steuern die Ausschüttung der Dividende."