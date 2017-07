Oliver Schrempel ist als Leitender Vermessungsdirektor in Weiden auch Breitbandmanager. Der 50-Jährige erklärt, wie schnelles Internet in der Oberpfalz ankommt.

Wie das "Vermessungsamt" zum Breitbandausbau kam Weiden. (szl) Auf dem Schreibtisch von Oliver Schrempel liegt eine Landkarte aus dem 19, Jahrhundert, dazu eine Lupe. Als Arbeitsgeräte haben sie mittlerweile ausgedient. "Bis vor 15 Jahren haben wir noch alles in Karten gezeichnet und separat das Liegenschaftskataster geführt", erklärt Schrempel. In den 90er Jahren begann die Digitalisierung, denn die Anforderungen an die Ämter nahm zu. "Wir hatten den Ansporn, uns im gleichen Takt, der gleichen Geschwindigkeit wie die Bürger und die Wirtschaft zu entwickeln", sagt Schrempel.



Zuverlässig, schnell und mit hoher Rechtssicherheit will das Amt Daten liefern. "Eine enorme Leistung", nennt Schrempel die digitale Erfassung des Liegenschaftsbuches - zehn Millionen Grundstücke in Tabellen tippen. Auch die Karten sollten in drei Jahren, bis 2003, digital erfasst sein. "Unmöglich", dachte er damals. "Aber wir unterschätzten die Innovationen und den Mitarbeiterehrgeiz."



Seit zwei Jahren arbeitet das Vermessungsamt visuell nur noch am Computer. "Digitalisierung an sich ist kein Problem. Technisch ist das von einem Tag auf den anderen umsetzbar. Aber es ist wichtig, dass die Leute den Prozess mitgehen", ist der Leiter überzeugt. Nun sind alle Objekte miteinander verbunden, Gewässer, Wald, Gewerbe- und Wohngebiet. "Ich sehe, was ich mache, ich arbeite direkt in der Grafik", ist Schrempel vom neuen Arbeitsweg begeistert.



"Wir lernten Digitalisierung", sagt Schrempel. Die digitalen Geodaten können Gemeinden, Landwirte, Notare, Ingenieurbüros oder der Katastrophenschutz nutzen. Bürger sehen aktuelle Bauleitpläne, Schulsprengel, oder Rad- und Wanderwege. Täglich aktualisiert das Vermessungsamt das amtliche Liegenschaftskatasterinformationssystem, kurz "Alkis". Alle zwei Jahre werden digitale Fotos gefertigt und Flächen per "Laserscanning" in 3-D-Strukturen erfasst. "Es ist für jeden ein Gewinn", weiß Schrempel.

"Seit Anfang 2014 arbeiten wir äußerst intensiv am Breitbandausbau", sagt Schrempel. "Auf dem Land draußen hab' ich nur zwei Kilobit. Was will ich damit? Der Bedarf ist da!" Die Zuständigkeit für den Breitbandausbau liegt beim Bund. Da er nicht aktiv wurde, entschied der Freistaat Bayern den Ausbau "schnelles Internet" selbst in die Hand zu nehmen.Zunächst war das Wirtschaftsministerium zuständig, seit 2014 das Ministerium für Finanzen, Landesentwicklung und Heimat. Die Umsetzung obliegt nun den Vermessungsämtern. Der Grund: Sie stehen in engem Kontakt zu Gemeinden und erarbeiteten sich bereits eine "Digitalisierungskompetenz". Das Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung in Weiden ist eines von 51 Ämtern in Bayern, wie Amberg oder Nabburg. Mit ihren 22 Außenstellen, wie in Tirschenreuth, führen und aktualisieren sie nicht nur das Liegenschaftskataster, sondern unterstützen die Kommunen beim Ausbau des schnellen Internets.Die Gemeinden waren schnell überzeugt in Datenautobahnen zu investieren. "Ohne umfassende Förderung durch den Freistaat eine Entscheidung zwischen Pest und Cholera - entweder kein Netz und gefrustete Bürger, oder richtig viel Geld für Infrastruktur in die Hand nehmen, damit die Bürger bleiben - eine Alternative gibt es nicht", betont der Direktor. Als Breitbandmanager steht er den Kommunen in allen Fragen unterstützend zur Seite. Er hilft bei Förderanträgen und vermittelt zwischen Regierung, Kommunen und Ingenieurbüros.Für Schrempel steht fest: "Erste Priorität haben Gewerbegebiete. Sie bekommen sofort Glasfaserkabel mit 100 Megabit gelegt, für die Wirtschaft in der Oberpfalz ist das überlebenswichtig." Auch die Gemeinden sollen flächendeckend mit Breitband versorgt werden. Von Breitband spricht man ab 30 Megabit. "Derzeit oft ausreichend", meint Schrempel. Besser wären natürlich 50 Megabit. "Auf dem Land ist der Breitbandausbau wesentlich kostspieliger: Viel Ausbau, wenige Leute. Einfacher ist es in Städten: Wenig Ausbau, viele Leute." In der Oberpfalz übernehmen Telekommunikationsfirmen relativ häufig eigenwirtschaftlich den Breitbandausbau. Das sind hier vorrangig die Netzbetreiber Telekom, Vodafone, Kabel Deutschland, Amplus und R-Kom.Im Förderverfahren in neun Schritten lotet die Gemeinde aus, ob Netzbetreiber Interesse zeigen, die Ortschaft oder Teile davon selbst mit Breitband auszubauen. Wenn nicht, baut die Gemeinde selbst aus. Dann hilft der Freistaat bei den Kosten mit einer Förderung von 80 bis 90 Prozent. Der Freistaat bewilligte für die Oberpfalz bis jetzt über 92 Millionen Euro Förderung.Für die Kommunen bleibt meist ein Eigenanteil von 10 bis 20 Prozent. In den Landkreisen Tirschenreuth, Neustadt, Schwandorf, Amberg und Amberg-Sulzbach sowie in Weiden sind 124 von 125 Gemeinden im Verfahren für Breitbandförderung. Nur in der Gemeinde Etzenricht bot sich ein Netzbetreiber an, der die ganze Ortschaft eigenwirtschaftlich ausbaut."In Bayern haben wir das Ziel in zwei Schritten komplett auf Glasfaserkabel umzusteigen", sagt Schrempel. Erster Schritt: Glasfaserkabel vom Verteiler zum Kabelverzweiger. Zweiter Schritt: Vom Kabelverzweiger mit Glasfaserkabeln zu den einzelnen Haushalten.Bis jetzt bremst Kupferkabel die Datenautobahn aus. Das Signal wird üblicherweise über Kupferkabel vom Verteiler über Kabelverzweiger innerorts zu den einzelnen Haushalten übertragen. Auf der langen Strecke vom Verteiler bis zum Verzweiger schwächte Kupfer das Signal immer mehr ab. Damit ist jetzt Schluss. Diese Strecke wird nun mit Glasfaserkabel ertüchtigt. Dazu wird vom Verteiler außerhalb der Gemeinde ein Graben bis zum Kabelverzweiger im Ort gegraben. Das Signal wird im Verzweigerkästchen von Kupfer auf Glasfaser "übersetzt". Vom "Kästchen" gehen weiterhin die Kupferkabel zu den einzelnen Haushalten. Hier ist der Weg kürzer und vom Signal kommt mehr an. In Außenbereichen der Gemeinde, sogenannten "Splittergebieten", werden häufig direkt Glasfaserkabel gelegt, weil dort kein "Kästchen" existiert. "Einen Kabelverzweiger samt Umsetzer zu bauen rechnet sich nicht", erklärt Schrempel. Probleme bereiten die langen Bauphasen. Das ärgert den Breitbandmanager Schrempel: "Baufirmen sind knapp und sie geben den Gemeinden keine realistischen Zeiten, wann der Ausbau abgeschlossen sein wird. Der Bürger ärgert sich zu Recht über die Verzögerung und die Gemeinde bekommt den ganzen Ärger ab."Schwierig ist der Breitbandausbau in Eslarn oder Flossenbürg. "Graben geht dort wegen der Felsen wesentlich schwerer. Da wird der Ausbau richtig teuer." Auch Waidhaus habe eine sehr zersiedelte Struktur, was im Umkehrschluss kostspieliger sei. "Die Gemeinden machen das sehr gut, obwohl der Anschluss wirklich teuer ist. Aber die Alternative ist zu verhungern", sagt Schrempel "Splittergebiete" und Gewerbegebiete können sich nun durch das Höfeprogramm des Bundes den Ausbau noch einmal bezuschussen lassen. "In den Landkreisen Tirschenreuth und Neustadt/WN trifft das auf viele Ortschaften zu. Sie stellen den Antrag", weiß der Direktor. "Mittlerweile beplanen die Gemeinden die letzten weißen Flecken", sagt Schrempel über die finale Phase des Ausbaus. "Gebaut wird in fast jeder Gemeinde."Bis September 2018 können Kommunen noch ins Förderverfahren für Breitbandausbau gehen. Daher sollte bis spätestens 2020 oberpfalzweit schnelles Internet laufen.