Heute versteigert Rechtspfleger Paul Dumler ein Zweifamilienhaus in Vohenstrauß. Ein Gutachter schätzt den Wert auf 205 000 Euro. Der Sitzungssaal ist mit 30 Zuhörern zur Hälfte besetzt. Dumler blickt auf seine Armbanduhr. 10.07 Uhr. "Ab jetzt läuft die Bieterstunde." Die heißt zwar Stunde, dauert aber nur mindestens 30 Minuten. Für wie viel wird das Haus weggehen?

Streit unter Eigentümern

Tipp: Gut vorbereiten

Rekorderlös in Bärnau

Mindestbargebot Bei der Versteigerung des Vohenstraußer Hauses spielte das Mindestbargebot keine große Rolle. Das Haus war schuldenfrei und unbelastet. Das Mindestbargebot - also das geringste Gebot - bezifferte der Rechtspfleger auf 5300 Euro, also den Betrag, mit dem die Verfahrenskosten (Gutachten, Gericht etc.) gedeckt werden. Vorsicht bei Zwangsversteigerungen: Der neue Eigentümer löst auch Rechte von Gläubigern ab. Damit unerfahrene Bieter nicht in diese Falle tappen, sollten sie pünktlich sein. Zu Beginn wird erklärt, was zum Gebot an bestehenden Verbindlichkeiten im Kopf noch draufgerechnet muss. (ca)

Am Amtsgericht Weiden werden diesen Herbst zehn Wohnhäuser versteigert: Sechs stehen im Landkreis Tirschenreuth, vier im Landkreis Neustadt/WN. Die Termine: 26. September, Einfamilienhaus in Etzenricht (Verkehrswert 150 000 Euro), 10. Oktober, Einfamilienhaus in Windischeschenbach (235 000 Euro) und 24. Oktober, Einfamilienhaus in Neustadt/WN (115 000 Euro). In diesen Fällen haben Gläubiger die Zwangsvollstreckung beantragt.Bei der Versteigerung am Dienstag - das Zweifamilienhaus in Vohenstrauß - wäre zwar das Haus schuldenfrei. Aber die Eigentümer sind sich uneins. Einer wohnt noch drin, der andere nicht - und will seinen Anteil. Letzerer hat die Teilungsversteigerung beantragt. Ein Haus kann man nicht zersägen. Geld lässt sich leichter auseinander dividieren.Der Ablauf ist immer derselbe. Dumler erklärt die Regeln. Bei der Teilungsversteigerung gilt die Fünf-Zehntel-Wertgrenze. Das heißt: Das Haus muss für mindestens 102 500 Euro verkauft werden. Bei Zwangsversteigerungen könnte der Gläubiger sieben Zehntel fordern. Ist ein zweiter Termin nötig, fallen die Grenzen weg.10.15 Uhr. Minutenlange Stille. "102 000 Euro." Ein Interessent aus dem Landkreis hebt die Hand. Knapp gefolgt von einer jungen Blondine: "104 000 Euro." Ein Senior ruft: "110 000!" Ruckzuck steigern fünf Bieter auf 130 000 Euro. Beim ersten Gebot müssen sie sich ausweisen. Alle sind gut vorbereitet. Sie treten an den Richtertisch, holen Ausweise aus Handtasche und Portemonnaie hervor. Ein Eigentümer sitzt im Zuhörerraum. Er besteht auf der Sicherheitsleistung von zehn Prozent. Zwei haben eine Bankbürgschaft über 20 000 Euro dabei, zwei legen Bundesbankschecks auf den Tisch. Der Fünfte hat die Summe vorab an die Justizkasse überwiesen. Alles erlaubt.Zähe Schweigeminuten bis 10.38 Uhr. "Ich liege auf der Lauer", flüstert der Senior. Das empfiehlt Rechtspfleger Dumler nicht: "Oft wird gewartet bis Ende der Bietezeit. Das macht keinen Sinn. Wir sind nicht bei Ebay. Hier kriegt nicht der letzte den Zuschlag, sondern der Meistbietende." Die junge Blonde fasst sich schließlich ein Herz - und liefert sich einen Wettstreit mit einem Pärchen. 14 Mal geht es hin und her. 155 000, 157 000, 160 000... "185 000 Euro", kontert die Frau - und das Paar bleibt stumm."Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten." Dumler erteilt der Frau den Zuschlag. Der andere Eigentümer könnte innerhalb von zwei Wochen Beschwerde einlegen, über die dann das Landgericht entscheidet. Die Konkurrenz gratuliert der neuen Besitzerin jetzt schon: "Glückwunsch!" Sie will eine Etage für Angehörige nutzen. Die jetzigen Eigentümer könnten als Mieter bleiben, wollen aber nicht: "Ich habe es ihnen angeboten." Bis zum Bezug wird sie noch etwas Geld in die Hand nehmen müssen: Das Haus mit Baujahr 1966 (Fenster 1996, Heizung 2000) ist laut Gutachten geräumig, aber "modernisierungswürdig".Bei Zwangsversteigerungen kauft der Kunde die Katze im Sack. Es besteht vorher kein Anspruch auf eine Objektbesichtigung. Das Gutachten beschreibt zwar das Objekt. Aber Reklamationen können nicht gemacht werden. "Sie erwerben das Objekt, so wie es da steht", sagt Dumler.185 000 Euro. Das liegt unter dem Verkehrswert und ist damit sicher noch ein "Schnäppchen", meint der Rechtspfleger, bei dem seit 2007 die Häuser im Landgerichtsbezirk unter den Hammer kommen. Aber: "Vor fünf Jahren wäre für dieses Objekt schon bei fünf Zehntel Schluss gewesen." Damals hatte er am Tag oft mehrere Termine hintereinander. Bis 2013 wurden im Bezirk (WEN-NEW-TIR) jährlich um die 200 Versteigerungen abgewickelt. Jetzt sind es 80.Dafür sind jetzt die Ergebnisse besser. Dumler kommt selbst im Weidener Umland oft schon über den Verkehrswert, in Weiden sowieso. Kürzlich gingen 7 Hektar landwirtschaftliche Fläche bei Bärnau für 170 Prozent des Wertes weg. Noch eine Beobachtung hat der Rechtspfleger gemacht: Versteigerungen wegen Verschuldung nehmen ab, Teilungsversteigerungen nehmen zu. Also Versteigerungen, weil sich Erben und Ex-Paare zerstreiten. Die Befürchtung, dass bei einer Versteigerung weniger Geld hereinkommt, als beim freihändigen Verkauf, teilt Dumler nicht: "Ich glaube sogar, dass man hier einen besseren, auf keinen Fall schlechteren Preis erzielen kann."___Die Termine für Zwangsversteigerungen: