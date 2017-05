Endlich. Das Ziel, für die AOK-Direktion Weiden ein neues Haus zu schaffen, rückt näher. Das Architekturbüro H2M aus Kulmbach stellt dem AOK-Beirat die jüngsten Pläne vor. Vorsitzender Lothar Höher spricht vom wichtigsten Projekt in der sechsjährigen Amtszeit. "Wir sind dann fit für lange Zeit."

Ausweichquartier "ums Eck"

Ebenerdig parken

Immerhin sieben Millionen Euro werden in den nächsten zweieinhalb Jahren an der Weigel-/Bahnhofstraße investiert - "und zwar am alten Standort", betont AOK-Direktor Jürgen Spickenreuther, der sich beim Beirat für das einstimmige Votum bedankt. Dies habe schließlich auch den Verwaltungsrat überzeugt, in zentraler Lage zu investieren. Ursprünglich war auch eine Verlagerung in der Diskussion. "Raus in ein Gewerbegebiet? Das wollten wir nicht. Das wollten vor allem unsere Versicherten nicht."Der Standort in der Bahnhof-/Weigelstraße habe für die AOK eine lange Tradition. Durch den Kauf der lange brachliegenden Nachbarfläche kann die Kasse ihr Grundstück deutlich vergrößern und mit dem Neubau eine "Fehlstelle im städtebaulichen Gefüge beseitigen", so Architekt Johannes Müller. "Ich nenne das als Eck einen Schandfleck", ergänzt Lothar Höher, der mit der alternierenden Stellvertreterin Gaby Hübner die Aufwertung unterstreicht, die das gesamte Quartier durch die Baumaßnahme erfahre. "Das ist gut für die Bahnhof- und die Weigelstraße", meint Höher."Nahezu optimal" schloss Stefan Müller, AOK-Bereichsleiter Privatkunden, die Suche nach Ausweichquartieren während der Bauphase ab. Der gesamte "publikumswirksame Bereich mit seinen 27 Mitarbeitern" kann gegenüber im ersten Obergeschoss des Gufler-Anwesens von Christl Schmid in der Hoch-/Weigelstraße einquartiert werden. "Es war uns sehr wichtig, unsere Kundenberatung weiter am Standort anzubieten. Näher am Haus, nämlich gleich nebenan, geht's nicht mehr", unterstreicht Müller.Weitere Bereiche werden in das ehemalige Fernmeldeamt in der Oberen Bauscherstraße sowie zur Firma Friedmann nach Weiden-West ausgelagert. "Es war schwierig, Flächen zu finden. Wir müssen den Betrieb auf drei Standorte aufteilen. Aber wir fanden gute Zwischenlösungen", betont Spickenreuther.Derweil geht es mit Riesenschritten weiter: Die Untersuchung des Baugrunds läuft. "Wir haben Porzellanscherben und auch alte Fundamente gefunden", berichtet Spickenreuther. In den AOK-Gremien ist die letzte Abstimmung nötig. In den nächsten Tagen wird der mit dem Bauamt abgestimmte Bauantrag eingereicht. Das Büro H2M wählt eine "AOK-typische" Gestaltung. "Wir haben für diese Krankenkasse 15 Häuser gebaut und orientieren uns hier an der städtebaulichen Situation im Quartier. Die viergeschossige Commerzbank erfordert bei uns einen viergeschossigen Kopfbau. Zudem orientieren wir uns an den Traufhöhen der Nachbarschaft."Fast ebenerdig von der Hochstraße kann das Parkgeschoss mit 53 Stellplätzen von Mitarbeitern und Kunden angefahren werden. Barrierefrei geht es von Weigel- und Bahnhofstraße ins Kundencenter, in den darüber liegenden Verwaltungsbereich der Direktion Weiden sowie zur telefonischen Beratung der Kunden in der Nordoberpfalz. Aktivräume für Gesundheitskurse sind eingeplant. Obwohl Zweckbau für 105 Mitarbeiter, werde das Gebäude der zentralen Lage gerecht. Architekt Müller nennt es "zweckmäßig, modern, transparent". "Der Bau wirkt damit - wie die AOK selbst- sichtbar nach außen".Im Oktober beginnt der Umzug der Mitarbeiter in die Übergangsquartiere. Im November folgen zunächst das Entkernen und dann der Abbruch der alten Gebäude, so dass im Frühjahr 2018 mit dem Neubau gestartet werden kann. Die Rückkehr in die dann gänzlich neue AOK-Direktion Weiden ist für Herbst 2019 angepeilt.