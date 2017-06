"Wo auf dem Land eine Apotheke schließt, wird nie mehr eine hinkommen." Martin Wolf vom Bayerischen Apothekerverband weiß, wovon er spricht. Die wohnortnahe Apotheke um die Ecke steht unter dem Druck internationaler (Online-)Versandhändler. Seit 2009 schrumpfte die Zahl der Apotheken in der Oberpfalz von 292 auf 276.

Versand als festes Standbein

"Marktgerechte Preise"

Apotheken: "Es geht um Qualität, nicht um wilden Preiskampf" Den Apotheker nur noch als Händler zu sehen, aber nicht mehr als unabhängigen Arzneimittel-Berater, diese Sorge beschäftigt Martin Wolf, 2. Vorsitzender des Bayerischen Apothekerverbands im Bezirk Oberpfalz. Als besonders schlimm empfindet es der Vohenstraußer, wenn sich ausländische Internet-Versender bei verschreibungspflichtigen Medikamenten nicht mehr an deutsche Gesetze und Auflagen halten müssen. "Es geht in unserer Branche schlichtweg um Qualität, nicht um wilden Preiskampf." Wolf zieht einen drastischen Vergleich heran: "Es gibt ja auch im Krankenhaus keine Preis-Aktion, etwa für die billigste Hüfte des Monats."



Wolf sieht seine Berufskollegen als "Wächter für die Volksgesundheit". "In Ländern, wo diese Rolle lockerer gesehen wird, gibt es viel mehr Medikamenten-Missbrauch." Der Verbands-Vize hofft, dass der deutsche Gesetzgeber zeitnah das EuGH-Urteil korrigiert: "Denn es kann doch nicht sein, dass die Apotheken vor Ort das Draufzahlgeschäft - etwa für aufwendige Rezepturen - bestreiten müssen, und die ausländischen Internet-Versender sich die Rosinen herauspicken." Ansonsten würden die Apotheken auf dem Land kaputt gehen. In der Tat nahm in den vergangenen Jahren der bürokratische Aufwand für Dokumentation, Überwachung, Kontrolle und Beratung stark zu, etwa für Rezepturen, Abgabe von Betäubungsmitteln oder Inkontinenzmittel. Gerade in kleineren Orten werden Apotheker in die "Selbstausbeutung" gedrängt. Apotheken auf dem Land erweisen sich häufig als unverkäuflich, für die Inhaber bricht damit eine Säule der Altersversorgung weg. (cf)

Der Versand und unsere zwei Apotheken sind strikt getrennt. Nebenbei geht nicht. Apotheker Marco Müller

Weiden/Amberg. Ganz früher galt eine Apotheke als "Lizenz zum Gelddrucken". Diese goldenen Zeiten der Pillen-Branche gehören längst der Vergangenheit an. Nicht erst seit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) - ausländische Versandapotheken dürfen bei rezeptpflichtigen Arzneimitteln in Deutschland Rabatte gewähren - muss diese Zunft mit spitzem Stift kalkulieren. "Die immer aufwendigere Bürokratie macht uns das Leben schwer", sagt Wolf, 2. Vorsitzender des Bayerischen Apothekerverbands im Bezirk Oberpfalz.Sich gegen den Trend behaupten: Ein mutmachendes Beispiel dafür liefert das Geschäftsmodell der Apotheker Markus Mauerer (39) aus Windischeschenbach und Marco Müller (40) aus Vohenstrauß. Die beiden Freunde, die sich seit der Schulzeit kennen und vertrauen, übernahmen vor zehn Jahren zwei Apotheken in Pegnitz: eine alteingesessene in der Stadtmitte und eine neue in einem Einkaufszentrum.Wenig später stiegen sie über eine eigene Tochterfirma (homoeopathiefuchs.de) in den Online-Versand ein, "um ein Stück vom Kuchen abzubekommen". Die anfänglichen Schwierigkeiten schwanden, als Mauerer und Müller den Versand wie eine "dritte Filiale" führten und professionell anpackten, inklusive Logistik.Mit homöopathischen Artikeln wie Schüßler-Salzen, Globuli, pflanzlichen Arzneimitteln oder Bachblüten entwickelte sich die "Nische" zu einem festen Standbein der beiden Apotheker. Inzwischen arbeiten 15 der insgesamt 45 Beschäftigten (darunter acht Apotheker) im Versand. Während in den beiden stationären Apotheken die Rezepte der eindeutige "Frequenz-Bringer" sind, ordern die Kunden online meist größere Packungen zur Bevorratung im Homöopathie-Versand. "Der Versand und unsere zwei Apotheken sind strikt getrennt. Nebenbei geht nicht", betont Marco Müller. "Es gibt auch keine Quersubventionierung. Jeder Geschäftszweig ist autark und muss allein überlebensfähig sein."Die strukturellen Unterschiede sind markant: Im Versand beträgt der Anteil der Frauen unter den Bestellern 75 Prozent. "Auch die Sprache ist eine andere als in der Apotheke - es wird sofort mit negativen Bewertungen gedroht", beobachtet Markus Mauerer. Er stellt zuweilen eine Art "Zalando-Mentalität" fest, wenn die Creme-Dose fast aufgebraucht sei und trotzdem Widerruf reklamiert werde. Versand-Bestseller sind Schüßler-Salze, Abnehm- und Abführmittel, aber auch Saison-Produkte wie Antiallergika und Erkältungs-Medikamente. "Die gut informierte Klientel weiß, was sie will." Der Anteil der Retouren aufgrund des Widerrufsrechts liege bei weniger als fünf Prozent.Bei der Preisgestaltung - mit einer relativ geringen Spanne - "hängt vieles an der Menge beim Einkauf". Um "marktgerechte" Preise zu ermitteln, verfolgen Müller und Mauerer auch akribisch die Aktivitäten der Konkurrenz im Web. Die Beratung beim (rezeptfreien) Versand erfolgt in der Regel per E-Mail und Telefon. Der bürokratische Aufwand ist im Gegensatz zu den "überregulierten" Apotheken überschaubar. Marco Müller und Markus Mauerer sind optimistisch: "Im Versandgeschäft stehen wir beim Preis für unsere Produkte zwar nicht an erster Stelle. Aber entscheidend ist der Mix aus guten Bewertungen, Schnelligkeit bei der Zustellung mit über 95 Prozent Lieferung am nächsten Tag und unser Angebot zur Beratung." Die beiden Apotheker sehen ihre Branche "voll im Wandel".