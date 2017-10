Die Wahl-Weidenerin Dalal Makari-Pausch baut Brücken zwischen Deutschland und der arabischen Welt. Dafür wird die 48-Jährige, die sich als "einzige arabische Aktivistin in Europa" bezeichnet, seit Jahren mit Urkunden, Medaillen und Preisen überhäuft. Am 10. Dezember 2018 könnte gar der Friedensnobelpreis dazukommen.

Gewissheit im Dezember

"Es braucht Unterstützer"

Facettenreiches Engagement einer Brückenbauerin Den Verein "Internationales Drama-Institut ohne Grenzen" gründete Dalal Markari-Pausch 2016 in Weiden. Das Institut will Werte mit Kunst fördern, Menschen verschiedenster Kulturen einen, Flüchtlinge integrieren, Opfer von Krieg und Gewalt psychisch unterstützen und kulturelle Traditionen in zeitgenössischer Form wiederbeleben. Dass das Konzept bestens funktioniert, zeigen diverse Büros, die Makari-Pausch bereits seit 2003 in diversen arabischen Ländern betreibt.



Dort hält sie ebenfalls immer wieder Workshops. Über 1000 junge Frauen und Kinder hat sie darin bis heute ausgebildet. Zuletzt erreichte sie im Oman rund 300 Frauen bei einem Workshop, in dem sie zu bedenken gab, dass mit dem Tragen des Schleiers auch falsche Werte weitergegeben werden können.



Seit 2014 arbeitet die 48-Jährige zudem auch hierzulande mit Flüchtlingen. In Altenstadt etwa engagiert sie sich an der Grundschule, fördert im Auftrag des Schulamts die Integration der Flüchtlingskinder mit Workshops. Darin wird gesungen, sich bewegt, die Fluchtreise schon mal mit einem Schattenspiel nachgespielt und viel über den Krieg, die Ängste und die Kulturen gesprochen. Übrigens lernen dort auch Lehrer von Dalal Makari-Pausch den Umgang mit traumatisierten Kindern an ihrer Schule. (mte)

Generell heißt es in den Statuten: Der Friedensnobelpreis gebührt "dem, der am meisten oder besten für die Verbrüderung der Völker" und "die Bildung und Verbreitung von Friedenskongressen gewirkt hat". Ob das Dalal Makari-Pausch, promovierte Theaterwissenschaftlerin aus Syrien mit palästinensischen Wurzeln, ist? Wenn es nach der Arabischen Liga geht: definitiv ja.Die internationale Organisation arabischer Staaten mit Sitz in Kairo will die 48-jährige Ehefrau und Mutter einer Tochter für den Friedensnobelpreis 2018 vorschlagen. 21 Nationalstaaten in Afrika und Asien plus Palästina zählt die Organisation. Im Optimalfall unterstützen sie alle mit ihrer Unterschrift die Nominierung Makari-Pauschs. Warum erst für 2018? Die Frist für das Einreichen der Nominierungsvorschläge 2017 lief bereits im Februar ab."Dr. Kamal Alhussaini trägt den Unterstützerbrief aktuell von einem Land zum anderen. Gerade müsste das Schreiben in Marokko liegen", weiß die Weidenerin, die im Dezember 2015, wenige Monate vor Bundeskanzlerin Angela Merkel, für ihr humanitäres Engagement als Person des Jahres in Nazareth ausgezeichnet wurde. Je mehr Staaten der Arabischen Liga nun den Unterstützerbrief für die Nominierung zum Friedensnobelpreis unterzeichnen, umso höher liegen wohl die Chancen, tatsächlich nominiert zu werden. Gewissheit bringt aber erst der 14. Dezember. "Dann erfahre ich, ob Schweden mich als Kandidatin für den Friedensnobelpreis akzeptiert", weiß Makari-Pausch.Dotiert ist der Preis mit acht Millionen Schwedischen Kronen, umgerechnet sind das etwa 840 000 Euro. Immer am 10. Dezember, dem Todestag Nobels, wird die Auszeichnung in Oslo verliehen. 2016 konkurrierten 376 Kandidaten, darunter befanden sich 148 Organisationen. Der Gewinner des Friedensnobelpreises 2017 wird an diesem Freitag um 11 Uhr bekannt gegeben."Der Preis ist für mich nicht wichtig. Ich arbeite nie für einen Preis. Ich arbeite, weil ich an meine Ziele glaube", sagt Makari-Pausch. Und das Ziel, das für sie über allem steht, lautet: "Alle Menschen sollen in Frieden miteinander leben." Dazu trägt die in Deutschland lebende Palästinenserin, die sechs Sprachen spricht, kräftig bei. Etwa mit ihrem Verein "Internationales Drama-Institut ohne Grenzen". Oder ihrem Engagement in der Flüchtlingsarbeit an der Grundschule in Altenstadt."Es braucht nur Liebe und Verständnis und keine kompletten Programme, um Menschen zu integrieren", sagt die Frau, die sich selbst als Flüchtling bezeichnet. Dalals Familie musste 1948 von Palästina nach Syrien fliehen. "Dann bin ich ein Unicef-Kind geworden." Auch aktuell sei es nunmal so, dass es wieder mehr Flüchtlinge gebe. "Das Problem wird noch wachsen. Also muss auch mein kleiner Verein wachsen." Geld brauche es dafür nicht unbedingt. "Viel mehr braucht es Unterstützer." Einzelne, die sich engagieren wollen. Aber auch Organisationen, wie die europäische Unicef oder die Kirchen wünscht sich Dalal Makari-Pausch an ihrer Seite.Und vielleicht braucht es auch die Werbung, die ein Friedensnobelpreis mit sich bringen würde? "Nicht die Preise sind mir wichtig, sondern die Menschen", wiederholt die 48-Jährige. Dabei wartet schon der nächste Preis. Die Regierung der Oberpfalz wird Dalal Makari-Pausch an diesem Freitag für ihre Flüchtlingsarbeit an der Grundschule Altenstadt auszeichnen. Vier ihrer Schüler begleiten sie. "Das wird sicher ein schöner und wichtiger Tag für mich", gesteht Makari-Pausch dann doch. "Schließlich ist das ja auch eine Anerkennung meiner Arbeit." (Angemerkt)