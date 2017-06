Aufwind für die Akademikerquote

Der akademische Nachwuchs steht bereit: Wenn demnächst die so genannten Baby-Boomer in den Ruhestand gehen, können die Lücken rasch geschlossen werden. Für Studienabsolventen sind die Chancen sehr gut.

Das menschliche Erbgut ist komplett entschlüsselt, das deutsche Steuerrecht bis heute nicht. Professor Thomas Dommermuth über den neu eingeführten "Master im Steuerwesen"

(sbü) In einer großen Absolventenfeier wurden am Freitag an der OTH in Weiden an 143 Absolventen der beiden Studiengänge Betriebswirtschaft (BWL) sowie Handels- und Dienstleistungsmanagement (HD) die Abschlusszeugnisse überreicht. Darunter waren auch sechs Absolventen berufsbegleitender Studiengänge. Hierauf sei die Hochschule besonders stolz, betonte Dekan Professor Dr. Wolfgang Renninger in seiner Verabschiedungsrede. Das berufsbegleitende Studium sei ein Beweis für die Durchlässigkeit der Systeme und für die Neuausrichtung der Hochschulausbildung. Bis auf den letzten Platz waren die beiden größten Hörsäle der Hochschule im Neuen Hörsaalgebäude besetzt. Nur jeweils ein Angehöriger durfte mitgebracht werden.An die Absolventen richtete Renninger die Worte: "Die Investitionen in Ihr Studium haben sich gelohnt. Die meisten von Ihnen sind bereits im Beruf tätig." 6300 Unterrichts- und Vorlesungsstunden hätten die Bachelor-Absolventen an der Hochschule absolviert. Jetzt könne ihnen die Urkunde mit dem der akademische Titel "Bachelor of Arts" überreicht werden. Allerdings sei in der sich rasch wandelnden Arbeitswelt auch lebenslanges Lernen notwendig, betonte der Dekan. Er warb dabei für das ab dem Wintersemester neu eingerichtete Masterstudium "Digital Business" sowie für andere vorhandene Masterstudiengänge.Als Masterarbeit sei bei "Digital Business" ein Digitalisierungsprojekt vorgesehen. Über Kooperationen mit anderen Hochschulen könne auch ein Doktortitel erworben werden. Zusammen mit Günther Kamm, dem Vorsitzenden des OTH-Fördervereins, warb Renninger bei den Absolventen für eine Mitgliedschaft. So könne der Kontakt zur Hochschule weiterhin aufrechterhalten bleiben.Die Bachelor-Urkunden wurden dann von denjenigen Professoren überreicht, in deren Fachbereich die Bachelor-Arbeit geschrieben wurde. Aus der Vorstellung jedes einzelnen Absolventen wurde deutlich, welche Vorteile sich aus einem Studium an einer praxisorientierten Hochschule, wie es die OTH in Weiden ist, ergeben. Viele Studenten absolvieren in einem bestimmten Betrieb in der Region ein Praktikum, schreiben ihre Bachelor-Arbeit über ein Thema dieses Betriebs und münden dann auch dort auf einen Arbeitsplatz ein. Alle bekannten Namen der größten Betriebe in der Region waren zu hören, aber auch viele Mittelständler.Die Aufzählung der Bachelorarbeits-Themen spiegelte breite Vielfalt der Einsatzbereich von BWL- und HD-Studierenden wider. Darunter waren Stadtmarketing, Personalwesen, E-Commerce, Marketing, Waren- und Produktionslogistik und Elektromobilität. In einer Arbeit wurde der Brexit behandelt und untersucht, ob das "Modell Norwegen" für Großbritannien eine Lösung sein kann. In Absolventenreden von Peter Bernklau und Jörg Wimmer sowie in Filmsequenzen blickten die ehemaligen Studenten auf ihre Zeit an der Hochschule zurück. Gelobt wurde die OTH vor allem wegen familiärer Atmosphäre, technischen Ausstattung, Unternehmensnähe, der 24-Stunden-Öffnung und den Vertiefungsfächern. Kritik gab es an der Parksituation. Einer meinte mit einem Augenzwinkern: "Ohne die Café-Lounge wären wir fast in mancher Vorlesung eingeschlafen."Professor Dr. Thomas Dommermuth warb für den neu eingeführten "Master im Steuerwesen". Mit seinem Kommentar "Das menschliche Erbgut ist komplett entschlüsselt, das Steuerrecht bis heute nicht" erntete er viele Lacher. Als beste Absolventen wurden ausgezeichnet: Bianca Maria Bodenmeier, Andrea Dausch, Alexander Held, Anja Speckner, Barbara Wittmann, Johanna Piehler, Judith Haustein, Carolin Bischof, Fabian Geitner, Thomas Dobat, Stefan Nowak, Jörg Wimmer, Michelle Langer und Verena Lehmann.