Erfreuliche Nachricht: Das BRK wird mit neun Auszubildenden für den Beruf des Altenpflegers verstärkt. BRK-Kreisgeschäftsführer Franz Rath begrüßte die neuen Azubis. Diese werden in den vier Seniorenheimen und der Hauskrankenpflege des Bayerischen Roten Kreuz ausgebildet. Die Berufe in der Pflege werden immer wichtiger für die Gesellschaft. Schon jetzt ist es leider schwer, junge Menschen für die Tätigkeit mit Kranken oder Senioren zu gewinnen. Umso mehr freut es Rath, so viele neue begeisterte Auszubildende gefunden zu haben. Der Beruf sei vielmehr, als nur Menschen zu pflegen. Es bedürfe eines gewissen Einfühlungsvermögens, die Senioren täglich zu unterstützen und immer ein offenes Ohr für ihre Probleme und Bedürfnisse zu haben. Bild: exb