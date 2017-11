Ausbildungserfolg fast garatiert

Inhalte werden immer komplexer und anspruchsvoller. Doch die Ausbildung deswegen abzubrechen, muss nicht sein. Ausbildungsbegleitende Hilfen unterstützen Lehrlinge und Unternehmen.

AbH-Programm Berufsberater Karl Brenner erläutert Voraussetzungen und Ablauf von abH. Eingesetzt kann es immer dann werden, wenn der Ausbildungserfolg gefährdet ist. Kosten fallen weder für den Betrieb noch für die Auszubildenden an. Teilnehmen können auch Jugendliche mit Sprachschwierigkeiten. Der Unterricht umfasst zwischen 3 und 8 Stunden pro Woche außerhalb der Arbeitszeit. Besonders sinnvoll sei abH zu Beginn der Ausbildung, wenn Leistungsdefizite vorhanden sind und einem Abbruch in der Anfangsphase vorgebeugt werden müsse. Auch die Teilnehmer an einer Einstiegsqualifizierung gehören zum förderungsfähigen Personenkreis. (sbü)

Das Förderprogramm für ausbildungsbegleitende Hilfen (abH) scheint zu fruchten. Kolping-Bildungswerk Weiden und Kolping-Berufshilfe Tirschenreuth zogen zusammen mit der Arbeitsagentur Weiden Zwischenbilanz. In Weiden mit Vohenstrauß und Grafenwöhr werden derzeit fast 200, in Wiesau, Kemnath und Tirschenreuth fast 70 Teilnehmer im abH-Programm unterrichtet. "Leider ist dieses Programm bei vielen Arbeitgebern noch zu wenig bekannt", bedauerte Johannes Saalfrank von der Kolping-Berufshilfe Tirschenreuth. Zusammen mit Zentrumsleiterin Elisabeth Weiß aus Weiden appelliert Saalfrank an die Ausbildungsbetriebe, "nicht zu warten, bis es wegen schlechter Noten brennt und der Ausbildungserfolg gefährdet ist".Dass die Maßnahmen erfolgreich sind, bestätigen auch die Teilnehmer und Betriebe. Durchschnittsnoten zwischen 1,3 und 1,6 seien ein Beleg dafür. Ähnlich beurteilten es die bei der Bilanzpräsentation anwesenden Auszubildenden."Im zweiten Lehrjahr bin ich nicht mehr richtig mitgekommen", berichtete Steuerfachgehilfe Jonas Klarner aus Tirschenreuth. "Doch vor kurzem habe ich dank abH meine Abschlussprüfung mit 3,0 geschafft." Ein sehr positives Urteil fällt auch die medizinische Fachangestellte Ezgi Can aus Weiden: "Vor allem bei der Fachkunde wird mir viel geholfen". Kollegin Carina Wolf stellt fest, "dass den Lehrern in der Schule oft die Zeit fehlt, die müssen ihren Stoff durchbringen". Mit einem "Mathe-Problem in der 11. Klasse" hatte Bäckerin Julia Hauer zu kämpfen. "Ich finde es gut, hier zu sein"."AbH zählen zu unseren wirksamsten Maßnahmen", sagte Arbeitsagentur-Teamleiter Franz Kiener. Kolping werde auch in den kommenden drei Jahren mit diesem Programm beauftragt. Ausbildungsleiter Werner Rustler berichtet von einer durchschnittlichen Erfolgsquote von 87 Prozent der Teilnehmer bei den Gesellenprüfungen. In mehr als 50 Ausbildungsberufen werden derzeit die Lehrlinge ergänzend unterstützt. Fast für jeden Beruf gibt es eine Unterrichtsgruppe. "Manchmal haben wir sogar eine Eins-zu-Eins-Situation zwischen Lehrkräften und Auszubildenden", berichtet Saalfrank.Im Zusatzunterricht geht es meistens darum, die Lücken in Theorie und Praxis auszugleichen. Bildungsdefizite, Lernhemmungen, Prüfungsängste, Sprachprobleme und Schwierigkeiten im sozialen Umfeld sollen beseitigt werden. Dafür kommen spezielle Fachausbilder und Sozialpädagogen zum Einsatz. Laut Rustler arbeiten in Weiden 7 Pädagogen und Sozialpädagogen, 6 hauptamtliche Lehrkräfte und 24 Honorarkräfte.