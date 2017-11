Noch nie gab es so viel Unterstützung für Jugendliche, die eine Ausbildung absolvieren wollen. Bei der Vorstellung der Ausbildungsmarktbilanz 2016/2017 wird dies mehr als deutlich.

Bereits jetzt Suche für 2019

"Qualität lässt nach"

Lehrstelle: Nur noch zehn Jugendliche sind ohne Innerhalb von zehn Jahren ist die Bewerberzahl für betriebliche Berufsausbildung im Arbeitsagenturbezirk Weiden von 2892 auf jetzt 1969 zurückgegangen. Dagegen wuchs die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen von 1519 auf 1969. Die Zahl von noch 10 "unversorgten Bewerber" tendiert laut Arbeitsagentur allmählich gegen Null. Bei den Waren- und Dienstleistungskaufleuten kommen auf 398 Stellen nur 221 Bewerber. Ähnlich ist es bei den Metall-, Maschinenbau- und Fahrzeugtechnikberufen mit 356 Stellen und 231 Bewerbern. Bei den Baunebenberufen kommen auf 139 Stellen nur 71 Bewerber. Für Ernährungsberufe interessierten sich nur noch 48 Bewerber bei 79 gemeldeten Stellen. Nur in wenigen Einzelfällen gelingt der Sprung aus einer Flüchtlingsklasse der Berufsschulen in ein Ausbildungsverhältnis. Berichtet wird von "sehr starken Motivationsschwankungen, teilweise hoher Fluktuation bei Problemen mit Beschulung und Betreuung, einem hohen Anteil von Afghanen und sonstigen Flüchtlingen mit eingeschränktem Arbeitsmarktzugang". Vor allem seien überwiegend die Sprachkenntnisse nach zweijähriger Beschulung nicht ausreichend für eine berufliche Qualifikation. (sbü)

Die Zahl der unbesetzten Ausbildungsplätze im Bezirk der Arbeitsagentur Weiden hat sich im Ausbildungsjahr 2016/2018 fast verdoppelt. Von den der Arbeitsagentur Weiden gemeldeten knapp 1969 Ausbildungsstellen blieben 306 unbesetzt. Das sei rund jede sechste bis siebte Stelle, stellte Arbeitsagenturchef Thomas Würdinger bei der Präsentation der Bilanz des Ausbildungsstellenmarktes für das abgelaufene Ausbildungsjahr fest. Die Veranstaltung fand im Autohaus Widmann in Weiden statt.Würdinger sprach auch von "einem verfestigten Trend", der sich zeige. Auf 100 gemeldete Ausbildungsplätze würden nur noch 79 Bewerber kommen. Würdinger sieht drei Kernaufgaben, die am Ausbildungsstellenmarkt zu lösen sind: Dies sind der anhaltende Trend zu weiterführenden Schulen, die Integration der Flüchtlinge und die Anpassung der Bewerber an die Anforderungen der Industrie 4.0. "Wir müssen in die Köpfe bringen, dass eine duale Ausbildung im Gegensatz zu manchem akademischen Beruf zu einem gesicherten Erwerbseinkommen führt."Immer früher würden sich Betriebe um Auszubildende bemühen, berichtete Arbeitsagentur-Bereichsleiterin Claudia Wildenauer-Fischer und stellte fest, "viele suchen jetzt schon nach Bewerbern für 2019". In Anbetracht des immer größer werdenden Bewerbermangels müsse alles getan werden, um Jugendlichen zu einem erfolgreichen Ausbildungsabschluss zu verhelfen. Für 520 Schulabsolventen aus Mittel- und Förderschulen hält die Arbeitsagentur 570 Maßnahme-Plätze bereit."Noch nie gab es so viele berufsorientierende Maßnahmen", stellte Franz Kiener, Teamleiter für Berufsberatung bei der Arbeitsagentur, fest. Wer dieses vielfältige Angebot ausschlage, begehe einen großen Fehler. Dazu zählt auch der Einsatz des Berufseinstiegsbegleiters. Damit Betriebe auch weniger leistungsfähige Jugendliche kennenlernen können, besteht die Möglichkeit einer geförderten Einstiegsqualifikation.Hat die Ausbildung begonnen, besteht die Möglichkeit der assistierten Ausbildung, der ausbildungsbegleitenden Hilfen (AbH) oder der geförderten Ausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen. Sprachunterricht für Migranten könne auch im Rahmen von AbH gefördert werden. Auf die Angebote der Kammern verwies IHK-Gremiumsgeschäftsführer Florian Rieder und nannte beispielhaft Ausbildungsscouts, die Ausbildungsbörsen und Apps. Rieder sprach für seinen Zuständigkeitsbereich auch von einem "insgesamt stabilen Trend bei den abgeschlossenen Ausbildungsverträgen".Für Kreishandwerksmeister Joachim Behrend gab es im abgelaufenen Jahr "insgesamt einen leichten Trend nach unten". Deutlich weniger Ausbildungsverträge (220 statt zuvor 265) seien im Landkreis Neustadt abgeschlossen worden. Es bräuchte ein ausgewogenes Verhältnis zwischen akademischer Bildung und dualer Ausbildung: "Wer baut die Unis, wenn alle Juristen werden?" Auf das Problem Ausbildungsabbrecher verwies Jürgen Spickenreuther, der die Initiative "Pro Ausbildung" vertrat.Über die Erfahrungen im Autohaus Widmann berichtete Geschäftsführer Markus Bauer (250 Beschäftigte, darunter 62 Auszubildende). Im kaufmännischen Bereich gebe es noch genügend Interessenten, aber "die Qualität lässt nach", stellte er fest. Im technischen Bereich dagegen gingen Quantität und Qualität der Bewerber zurück. Probleme sieht Bauer in fehlenden Busverbindungen hin zum Ausbildungsplatz. Darüber hinaus wünschte er sich von den Bewerbern "mehr Verbindlichkeit, wenn ein Ausbildungsvertrag unterschrieben ist". Denn zu viele Lehrstellenplätze würden durch Mehrfachvertragsschlüsse blockiert.