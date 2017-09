Ausbildungsstart bei der Deutschen Post in Weiden

Die Niederlassung der Deutschen Post in Weiden hat auch heuer wieder Nachwuchskräfte eingestellt. So starten sechs junge Leute in ihr Berufsleben. Vier, die einen Ausbildungsabschluss zum/r Kaufmann/-frau für Dialogmarketing anstreben, zwei Lehrlinge entschieden sich für den Ausbildungsberuf Fachkraft für Lagerlogistik.

Die Mehrzahl der Ausbildungsplätze bietet die Deutsche Post im Unternehmensbereich Post - eCommerce, Parcel (PeP) - an, vor allem in der Ausbildung zur Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen (FKEP). Zudem bildet der Konzern Nachwuchs als Mechatroniker, Fachlageristen oder Elektroniker aus, aber auch in Büro-Ausbildungsberufen wie Speditions- oder Bürokaufmann/-frau. Daneben gibt es auch die Möglichkeit, bei der Deutsche Post DHL-Group ein Duales Studium zu beginnen.