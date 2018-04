Da staunten selbst viele Besucher: Es gibt in der Region in Sachen Freizeitangebot fast nichts, das es nicht gibt. Die zweite Outdoor-Messe "OUT/ZEIT" des Verlagshauses Oberpfalz-Medien am Wochenende in der Max-Reger-Halle war für manches Aha-Erlebnis gut. "Wir haben ganz offensichtlich den Geist der Zeit getroffen", betont die Viola Vogelsang-Reichl, geschäftsführende Verlegerin der Oberpfalz Medien, bei einem Rundgang mit Oberbürgermeister Kurt Seggewiß nach dem Startschuss am Samstagvormittag. Die Zahl der Aussteller ist noch einmal deutlich gestiegen: Die Ausstellung erstreckte sich diesmal auch auf den großen Gustl-Lang-Saal, was den Besuchern, die sich im vergangenen Jahr im Foyer gedrängt hatten, deutlich mehr Komfort bot und mehr Möglichkeit zum intensiven Gespräch mit den Ausstellern. Viola Vogelsang-Reichl bedankte sich bei allen Ausstellern, den Gesprächspartnern und bei Johannes Häring, dem Geschäftsführer der Max-Reger-Halle, für die außerordentlich gute Zusammenarbeit bei der Organisation der Messe. Bild: Eichl Seite 25