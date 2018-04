Die Befürchtungen eines Lebensmittelbetriebs erweisen sich offenbar als unbegründet. Vom Industriebetrieb Autokühler Birner in Rothenstadt soll es beim Schweißen keine Emissionen von Aluminiumstaub geben.

Rothenstadt. Firmeninhaber Georg Birner führte den Praxisbeweis des WIG-Schweißens ohne Rauchentwicklung dem SPD-Ortsverein Rothenstadt/Konradshöhe mit Vorsitzendem Gerold Gleißner bei einer Betriebsbesichtigung vor. Die Delegation erfuhr, dass drei Grundstückskäufe maßgeblich waren, den Betrieb in Weiden zu halten.Zunächst kaufte Birner den ehemaligen Rothenstädter Bauhof hinter dem Rathaus. Um das Wege- und Leitungsrecht für Wasser- und Strom zu erhalten, erfolgte der Erwerb des Alten Rathauses. Hier ist bereits die Verwaltung des Unternehmens eingezogen. Die Sparkasse unterhalte noch einen Kontoauszugsdrucker und einen Geldautomaten, der so lange wie gewünscht im Gebäude bleibe, sagte Birner. Als drittes erfolgte der Kauf des "Kellnerhofes" nach dem Tod der letzten Bewohnerin links neben dem Rathaus mit 2200 Quadratmetern Grund.Der Geschäftsbereich der Firma Birner verlagerte sich von klassischer Autokühlerreparatur - die Teile werden heutzutage meist nur getauscht - hin zu großen Kühlern für Schienen- und Baustellenfahrzeuge, berichtete der Unternehmer. Kühlernetze würden gesäubert, getrennt und in Maßanfertigung auch neu aufgeschweißt. "Wir haben ein Monopol, leben von Mund-zu-Mund-Werbung und holen die Kühler beim Kunden ab. Zu den Kunden zählen unter anderem die Deutsche und Österreichische Bahn sowie Caterpillar und Bombardier." Konkurrent sei ein 16 000-Mann-Betrieb in Stuttgart. Seine Firma zähle neun Mitarbeiter.Mit dem Erwerb der Grundstücke bleibe Rothenstadt Firmenstandort. Ein Wegzug nach Luhe-Wildenau sei damit vom Tisch, so Birner. Das Unternehmen besteht heuer 85 Jahre. Zum 1. Mai werden zusätzlich drei neue Arbeitsplätze bei Industrie- und Autokühler Birner geschaffen und die Umsiedlung in die bezugsfertige neue Betriebshalle am Rathausplatz gegenüber dem alten Standort wird vollzogen. Die Fläche erweitert sich von 195 Quadratmetern im alten Betrieb auf etwa 700 Quadratmeter in der neuen Halle mit Sozialräumen und neuen Absauggeräten mit Umluft. Zusätzlich werde noch eine Schallschutzwand errichtet. "Ich will Frieden untereinander", sagte Birner.Das Carl-Korth-Institut Erlangen habe als Spezialist für Arbeitssicherheit, Arbeitspsychologie und Gesundheitsschutz das Rothenstädter Unternehmen überprüft, ebenso die Berufsgenossenschaft, wie Georg Birner erwähnte. Es habe keine Beanstandungen gegeben.Gerold Gleißner bedankte sich im Namen des SPD-Ortsvereins für die Einblicke hinsichtlich des Umweltschutzes und freute sich, dass in Rothenstadt weitere neue Arbeitsplätze entstehen sollen.