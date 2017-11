Fast überall gibt es weniger Auszubildende, betroffen sind auch die "Ernährungsberufe". Deshalb wird auch über die Berufsschulstandorte diskutiert, wie aktuell bei der Herbstversammlung der Bäckerinnung.

Glückwünsche Gratuliert wurde den drei neuen Inhabern des "Goldenen Meisterbriefes der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz": Josef Arnold aus Neustadt/WN, Reinhold Beer aus Floß und Ernst Zeitler aus Fuchsmühl. Als "junger Bäckermeister und Betriebswirt des Handwerks" wurden Florian Machauer (Tirschenreuth) und David Seegerer (Tännesberg) vorgestellt. Die Meisterprüfung hat Christoph Rustler aus Arzberg bestanden. (sbü)

"Unser Ziel ist, beide Berufsschulstandorte zu erhalten", versicherte Wolfgang Schmid, Obermeister der Bäckerinnung. Bei der Herbstversammlung der Bäcker-Innung Nordoberpfalz zeigte er sich zufrieden darüber, dass es wieder gelungen sei, zwei Klassen für das Bäcker- und Bäckereifachverkäufer-Handwerk zu bilden. Er nahm Bezug auf den Bericht des Lehrlingswarts Andreas Brandstätter. Danach hätte in diesem Jahr in Weiden für 15, in Grafenwöhr für 27 Auszubildende der Berufsschulunterricht in den Innungsberufen begonnen. Wichtig ist für Schmid, "dass beide Schulen in der Region da sind".Die Innung wolle beide Schulen unterstützen, wo es möglich sei. Dennoch treffe die Entscheidung, wer in welche Schule gehe, der Betrieb. Aufgabe der Innung sei es, dafür zu sorgen, "dass die Lehrkräfte vernünftig ausbilden." Zur neuen Gewerbeabfallverordnung sagte er: "Es bleibt uns nichts anderes übrig, als uns an das Gesetz zu halten." Die Neuerung führt beim Abfallerzeuger zu mehr Verpflichtungen bei Mülltrennung und deren Dokumentation.Über die Öffentlichkeitsarbeit der Innung berichtete Werbewart Florian Pappenberger. Die Resonanz auf der Ausbildungsmesse in Kemnath sei "sehr gut" gewesen. Für Samstag, 18. November, sei ein "Schnupperbacken für Schüler" im Michaelswerk Grafenwöhr geplant. Die Stollenprüfung ist am 28. und 29. November in den Räumen der Weidener Raiffeisenbank. Die Stollenaktion in der Vorweihnachtszeit werde mit Oberpfalz-Medien durchgeführt. Über die Zusammenarbeit zwischen Innung und seiner Organisation berichtete BÄKO-Geschäftsführer Walter Beer: Er kündigte die geplante Fusion der BÄKO-Zentralen Nord und Süd an. "Im kommenden Jahr können wir unser 100-jähriges Jubiläum feiern." Über das Thema "Pflegefall im Unternehmen - was dann?" informierten Bernd Hagen, Beauftragter des handwerklichen Versorgungswerks, und Helmut Meckl vom Münchner Verein Deutsche Privatpflege.