Wenn das Ernährungshandwerk eine Qualitätsprüfung organisiert, ist dies normalerweise ein interner Vorgang. Nicht so bei der Stollenprüfung der Bäckerinnung. Die Aktion erfährt immer mehr öffentliche Aufmerksamkeit.

Geldgeschäfte wurden an diesem Tag versüßt: Kunden der Volksbank-/Raiffeisenbank-Filiale in der Wörthstraße waren eingehüllt in den aromatischen Duft frisch gebackener Weihnachtsstollen. Doch es musste nicht beim Riechen bleiben, es durfte auch kräftig genascht werden. 67 Stollen hatten die Mitglieder der Bäckerinnungen Nordoberpfalz und Schwandorf ins Foyer der Bankfiliale gebracht, darunter Butter-, Früchte-, Quark- und auch Mohn-Nuss-Stollen.Zunächst wurden alle der Qualitätsprüfung durch Manfred Stiefel vom Deutschen Brotinstitut e. V. unterzogen. Anhand zahlreicher Einzelkriterien, unter anderem einem persönlichen Geschmackstest, bewertete der Experte die ihm vorgelegten Weihnachtsstollen. So müssen Butterstollen zum Beispiel bezogen auf ein Kilogramm Mehl mindestens 400 Gramm Butter und 700 Gramm Früchte enthalten.Innungsobermeister Wolfgang Schmid hatte die Stollenprüfung organisiert und datzu eingeladen. "Mit unserer Stollenprüfung wird jedes Jahr die Vorweihnachtszeit eingeleitet", sagte Schmid. 38 Stollen erhielten das Qualitätsurteil "sehr gut", 29 ein "Gut". Später durften Ehrengäste, Bankkunden und Bankangestellte sich das Weihnachtsgebäck munden lassen und sich selbst ein Urteil bilden. Sehr zufriedene Mienen und lobende Worte bestätigten die Urteile des Qualitätsprüfers. So unter anderem vom stellvertretenden Landrat Albert Nickl, der empfahl: "Essen Sie die Stollen und denken Sie an die Werte in unserer Gesellschaft". Das Bäckerhandwerk sollte mehr Wertschätzung erfahren, denn es leiste wichtige Dienste für unsere Gesellschaft, stellte Nickl fest.Grußworte sprachen auch Kreishandwerksmeister Joachim Behrend, Stadträtin Brigitte Schwarz in Vertretung des Oberbürgermeisters. Für die gastgebende Bank begrüßte Regionalmarktleiter Christian Weigert die Gäste. Er freute sich, dass diese Stollenprüfung bereits zum siebten Mal in den Räumen seines Geldinstituts durchgeführt werden konnte. Auch die Bäckerinnung Schwandorf beteiligte sich unter Leitung ihres Obermeisters Christian Glaab.Das Prüfungsergebnis "sehr gut" erzielten das Backhaus Kutzer (Konnersreuth), Beyer-Brezen (Weiden), Brandstätter (Teunz), Enders (Weiden), Grünbauer (Mantel), Holzofenbäckerei Schmid (Kulmain), Schreier (Weiden), Seegerer (Tännesberg), Seer (Hohenthan), Wellnhofer (Winklarn) und Zintl (Tirschenreuth). Ein "Gut" erreichten Franz Brunner (Pfreimd) und Hauer (Wurz).