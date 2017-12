Harald Rippl will das Josefshaus verkaufen. Lange verhandelt er mit einem bundesweit im sozialen Wohnungsbau tätigen Großinvestor. Doch zum Zuge kommt Turgut Abatay, Bauunternehmer aus Neunburg vorm Wald. Kurz vor Weihnachten unterschreibt er den Kaufvertrag.

Selbst überrascht

Über den Kaufpreis ist - wie üblich - Stillschweigen vereinbart. Rippl nennt die Summe "fair für beide Seiten". Im Exposé vom Herbst 2016 wurden überschaubare 690 000 Euro aufgerufen. Dabei waren Abbruchkosten in Höhe von 250 000 Euro bereits berücksichtigt. Für einen Hotel-Neubau mit 80 bis 90 Zimmern auf 4-Sterne-Niveau hatte sich damals zwar ein Betreiber, nicht aber ein Investor finden lassen.Turgut Abatay habe mit mehreren Projekten - in der mittleren Oberpfalz - bewiesen, "dass er es kann", betont Harald Rippl. Er hofft, dass er das Josefshaus in gute Hände übergeben hat. Das Areal solle möglichst schnell wieder genutzt werden. "Gleich wie. Das ist dann einzig Sache des neuen Besitzers."Er selbst sei froh, dass er das Kapitel Josefshaus schließen könne. In der 21-jährigen "Beziehung" zwischen Familie Rippl und Josefshaus habe es nämlich nicht nur schöne Stunden gegeben. Bereits seit Sommer 2016 hatte er nach zahlreichen Überlegungen über eine Revitalisierung unter neuer Flagge die Immobilie zum Kauf angeboten. Um den neuen Eigentümern alle Optionen zu ermöglichen, habe er alle Mietverträge (Architekturbüro, Tanzschule und Hotel Josefi) gekündigt und das Josefshaus komplett räumen lassen. Er selbst verlegte seine Firmenzentrale an den Unteren Markt.Relativ überrascht ist offenbar der neue Eigentümer, dass er beim Tauziehen um das Josefshaus zum Zuge kam. "Ich hab' wirklich noch kein Konzept, was wir damit machen wollen. Ich überleg' und bin für alles offen. Mir läuft aber auch nichts davon." Mit seinem Architekten und Immobilien-Spezialisten werde er die weitere Nutzung der Gebäude sowie die entsprechenden notwendigen Investitionssummen klären. "Wir werden abklären, was sinnvoll ist, und dann genau rechnen, wie viele Millionen Euro wir dafür brauchen."Abbruch und Neubau seien dabei nicht die einzige Option, betont Turgut Abatay. "Mir war wichtig, mir zunächst die Fläche zu sichern." Die 2470 Quadratmeter an Asyl- und Sedanstraße befänden sich nämlich in hochinteressanter Lage, die unterschiedliche Nutzungen zulasse. "Ich lass' mich gern beraten. Wer eine gute Idee hat, soll sich einfach melden", sagt der 47-Jährige, der 1994 seinen Baubetrieb gründete und derzeit durchschnittlich 35 Mitarbeiter beschäftigt. Das Josefshaus erwirbt er allerdings als Privatinvestor.

Für viele Weidener verbinden sich mit dem Josefshaus Erinnerungen an glanzvolle Feste, heitere Faschingsveranstaltungen, qualitätsvolle Musik- und Theateraufführungen, betont Stadtarchivarin Petra Vorsatz. Sie hat auf Bitten von Oberpfalz-Medien eine "kleine Geschichte" des Josefshauses geschrieben:

"Der Katholische Gesellenverein erbaute 1895 der Ecke Sedan-/Asylstraße das Kernanwesen. "In alter Zeit hatte sich hier die Niklas-Vorstadt befunden, benannt nach einem uralten Kirchlein, das schon vor 1447 dem heiligen Nikolaus geweiht war. Nur der Name Nikolaistraße zeugt heute noch davon, da das Gebäude vor 1550 abgebrochen wurde."Baumeister Cormeau aus Landshut erweiterte im Jahr 1900 das Josefshaus um einen Saal. Um den Bestand vor dem Zugriff der Nationalsozialisten zu sichern, ging das Josefshaus am 1. April 1934 für 17 000 Reichsmark aus dem Besitz des katholischen Gesellenvereins in das Eigentum der Kirchengemeinde St. Josef über.Am 7. Januar 1933 fand eine große Versammlung der Katholiken im Josefshaus statt, um über finanzielle Fragen bezüglich eines Umbaus des Hauses zu beraten, dessen Notwendigkeit vor allem Stadtpfarrer Fleischmann und Bürgermeister Probst betonten. Architekt Winkler aus München legte einen Planentwurf vor.Im Jahr 1935 wurde das Josefshaus zu einer modernen Gaststätte umgebaut. Im Erdgeschoss entstanden Wirtschaftsräume und im Kellergeschoss eine nach damaligen Maßstäben "ganz modern" eingerichtete Küche. erzählt Petra Vorsatz. Voller Stolz berichtete man von den zuverlässigen Kühlanlagen mit denen die Küche ausgestattet sei, und dass sie durch Aufzüge mit allen Wirtschaftsräumen in allen Stockwerken verbunden sei.Im Kellergeschoss wurden auch noch ein Spülraum, verschiedene Lagerräume sowie Keller- und Heizungsanlagen eingerichtet. "Gelobt wurde vor allem das große Gastzimmer im Erdgeschoss "mit einer gefälligen Erkernische; die dunkelgebeizte Kassettendecke und die Wandverkleidung geben diesem Raum eine wohltuende Behaglichkeit und Wärme', pries man anno 1935 das Josefshaus den Weidenern an. Begeistert war man von dem ganz neuen elektrisch gekühltem Büfett mit Kohlensäureschenkung."Im ersten Stockwerk war der kleine Saal untergebracht "geräumig, freundlich und mit einer prächtig stuckierten Kassettendecke." Der große Saal wurde bei dieser Maßnahme im alten Zustand belassen, er erhielt lediglich neue Tünche. Der Umbau war im Dezember 1935 vollendet und kostete 75 000 Reichsmark. Pächter war Gastwirt Karl Heilmann, der spätere Oberbürgermeister, der eigentlich Steinmetz war. Er lenkte bis 1937 die Geschicke des Josefshauses.In den Jahren 1958 und 1959 erbaute die Kolpingfamilie unter Präses Hörmann den neuen großen Saal des Josefshauses mit Eingangshalle, Nebenräumen und einem Bühnenhaus. Bei der Planung wurde bereits der spätere Einbau einer Bühne mitberücksichtigt, der 1976 erfolgte. 1996 ging das Josefshaus in den Besitz der Familie Rippl über, die mehrere Millionen Euro investierte und vor allem mit den Ü-30-Partys für Furore sorgte. Nach einem Brand - und Dissenz mit der Stadt Weiden - blieben die Säle ungenutzt. (wd)

Bild: Meister