Der weltweit größte Hersteller von Hotelporzellan, die BHS Tabletop AG, könnte bald vom "Kurszettel" an der Börse verschwinden. Die 113. Hauptversammlung des Traditionsunternehmens am 20. Juni wird die letzte in dieser Form sein: Denn der Mehrheitsaktionär, die Serafin-Gruppe, drängt die Kleinaktionäre hinaus.

Knausern bei Dividende

Nicht mehr im Schaufenster

2016 Rekordumsatz Einen Rekordumsatz von 121 Millionen Euro (2015: 114,2 Millionen Euro) erzielte die BHS Tabletop AG mit den Marken Bauscher Weiden, Schönwald und Tafel-stern 2016. Der Jahresüberschuss belief sich auf 3,6 Millionen Euro (3,4 Millionen Euro). Die Eigenkapitalquote liegt weitgehend unverändert bei 34,3 Prozent. Erneut investierte die BHS 5,2 Millionen Euro. Die Zahl der Mitarbeiter stieg das zweite Jahr in Folge von 1154 auf 1189, was in der Branche die absolute Ausnahme darstellt. Eine neue Höchstmarke von 47,9 Millionen Euro erreichte die Börsenkapitalisierung: nach 40,3 Millionen Euro 2015 und 36,3 Millionen Euro 2014. Bleibt es bei der Dividende von 46 Cent je Aktie, beträgt die Dividendenrendite 3,3 Prozent. (cf)

Selb/Weiden. Der englische Begriff für den Vorgang heißt Squeeze-out (Ausquetschen) - und steht für einen "Kehraus", bei dem der große Aktionär die Kleinen aus dem Unternehmen schafft. Das Aktiengesetz erlaubt diesen Schritt, sobald der "Große" 95 Prozent an der Gesellschaft besitzt. Die Münchener Serafin-Gruppe, die im März die Anteile der bisherigen BHS-Tabletop-Mehrheitsaktionäre Deutsche Bank, Münchner Rück und WMF übernommen hatte (wir berichteten), hält mindestens 93,13 Prozent der etwas mehr als 3,4 Millionen Aktien.Seit 24. März 2017 liegt den Kleinaktionären ein Übernahmeangebot vor, das am 30. Mai um 24 Uhr endete: zu einer Bar-Abfindung in Höhe von 14,70 Euro für jede Aktie (Kurs am 1. Juni: 14,85 Euro). Das Bundeskartellamt erteilte die fusionsrechtliche Freigabe. Wird die Schwelle von 95 Prozent für ein ""Squeeze out" erreicht, erlischt die BHS Tabletop AG und wird dann als - "eigenständige Rechtspersönlichkeit" - zur BHS Verwaltungs AG. Die sogenannte "Nachfrist" läuft noch bis zum 22. Juni.In einer "Pflichtveröffentlichung" beziehen Vorstand und Aufsichtsrat der BHS gemeinsam Stellung zu diesem "freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot" der Serafin-Gruppe. Das 35-seitige Schreiben hat es in sich. Vorstand und Aufsichtsrat bezeichnen zwar die avisierte Barabfindung um 14,70 Euro pro Aktie als "grundsätzlich angemessen". Die Vorstellungen zur fälligen Dividende für das Geschäftsjahr 2016 klaffen jedoch weit auseinander. Während die BHS-Verantwortlichen an ihrem Vorschlag von 46 Cent für die Aktie festhalten, will Mehrheitsaktionär Serafin an die Kleinanleger nur 10 Cent herausrücken. In den vergangenen 3 Jahren bewegte sich die Dividende jeweils zwischen 40 und 44 Cent; sie machte rund 50 Prozent des Konzernüberschusses der BHS aus. Vorstand und Aufsichtsrat bewerten die Mini-Dividende von 10 Cent aus "grundsätzlichen dividendenpolitischen Erwägungen" als "kritisch". Das letzte Wort hat die Hauptversammlung am 20. Juni im Hotel Hilton Munich City in München.Die Stellungnahme zeigt auch das Risiko für die Kleinaktionäre auf, sollten sie das Übernahmeangebot von Serafin ablehnen. Ein "Downlisting" oder "Delisting" der bisher an den Börsen von Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Frankfurt und München gehandelten BHS-Anteile würde bedeuten, dass diese Papiere in Zukunft "effektiv nicht mehr handelbar" sind. Vor diesem Hintergrund vertreten Vorstand und Aufsichtsrat "in einer Gesamtabwägung" die Auffassung, "dass ein erfolgreicher Vollzug des Angebots im Interesse der BHS liegt": "Auch wenn die beabsichtigte Strukturmaßnahme eines verschmelzungsrechtlichen Squeeze-Out von uns kritisch gesehen wird".Vorstandsvorsitzender Christian Strootmann (derzeit in Urlaub) geht persönlich mit gutem Beispiel voran: Bei seinen 200 Aktien will er das Angebot von Serafin annehmen. Weniger entspannt beurteilt Dipl.-Kaufmann Thomas Walch von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) das Vorgehen von Serafin: "Die Aktionäre haben künftig keine Chancen mehr, am Erfolg des Unternehmens teilzuhaben." Die "Zwangsenteignung" bringe die Kleinaktionäre um ihre Rechte: "Ihnen muss Gerechtigkeit widerfahren. Mehr als 15 Euro Barabfindung sollten drin sein."Eine Beendigung der Börsennotierung in Kombination mit Squeeze-out würde der BHS Tabletop nicht nur "signifikante Kostenerleichterungen" bescheren: Auch die detaillierten Geschäftsberichte (144 Seiten für 2016) entfielen. Das Unternehmen würde dann für die Konkurrenz nicht mehr im "Schaufenster" stehen.