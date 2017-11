In Weiden und dem Landkreis Neustadt stehen bereits 78 Prozent der Milchkühe in Laufställen. Die Region nimmt damit in Bayern eine Spitzenposition ein. Doch wie lässt sich so ein Umbau bewältigen?

Förderprogramme Um den Umstieg von der Anbindehaltung zur Laufstallhaltung zu erleichtern, unterstützt das bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Landwirte finanziell mit verschiedenen Förderprogrammen.



Für Landwirte mit 25 Milchkühen in Anbindehaltung gibt es 25 Prozent Zuschuss für Umbaumaßnahmen über das bayerische Sonderprogramm Landwirtschaft (BaySL). Größere Baumaßnahmen und Neubauten können über das einzelbetriebliche Investitionsförderprogramm (EIF) gefördert werden, die Antragstellung endet hierfür am 2. Februar 2018.



Am Landwirtschaftsamt Weiden stehen für Fragen zur Verbesserung der Haltungsbedingungen Gerhard Schwarz, Telefon 0961/300 72 28, und für Fragen zur Förderung Bernhard Strehler, Telefon 0961/300 72 25, zur Verfügung. (exb)

Dieser Frage gingen 40 Landwirte aus der gesamten Oberpfalz auf den Grund. Wie intelligente Stallumbauten aussehen, erfuhren sie bei einer Lehrfahrt des Fachzentrums für Rinderhaltung in Cham und des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Weiden. Um den Tierkomfort und die Arbeit für den Landwirt zu erleichtern, sind durchaus auch Umbaumaßnahmen von bestehenden Anbindeställen möglich, zeigten die Experten auf. Für viele kleine Betriebe stelle dies eine kostengünstige Möglichkeit zur Verbesserung der Situation für Mensch und Tier dar. Die Lehrfahrt richtete sich daher gezielt an landwirtschaftliche Betriebsleiter mit Anbindeställen.In Mallersricht wurden gleich zwei umgebaute Ställe besichtigt. Der Betrieb von Christian Beutner, der bereits 1999 zu einem Laufstall mit Melkstand umgebaut wurde. Derzeit befindet sich der Betrieb in der Umstellungsphase zu einem ökologisch wirtschaftenden Betrieb. Ein neu geschaffener Laufhof bietet eine zusätzliche Verbindung zwischen Liegehalle und Fressbereich. Im um- und angebauten Stall seines Nachbarn Gerhard Lindner finden 35 Milchkühe und die Nachzucht Platz. Die Erweiterung fand 2004 statt, eine Durchfahrt im Altstall konnte für den Einbau des Melkstandes genutzt werden, berichtete Gerhard Lindner. Er bewirtschaftet den Betrieb mit seiner Ehefrau im Haupterwerb. "Durch den Umbau wollten wir die Altgebäude sinnvoll nutzen und eine Arbeitserleichterung erzielen. Beides haben wir erreicht und sind damit sehr zufrieden", betonte der Landwirt (59) gegenüber den Besuchern.Bei der dritten Station konnten sich die Teilnehmer vom Einsatz modernster Technik überzeugen. Denn ein Roboter übernimmt das Melken für Christian Meißner in Tröglersricht. Im 2013 erweiterten Stall finden jetzt 50 Milchkühe Platz. Am ehemaligen Anbindestall wurde eine Seitenwand durchgebrochen und eine dreireihige Liegehalle angebaut.Zum Abschluss besichtigten die Teilnehmer der Lehrfahrt in Lerau den Altstall und den Neubau mit einem Fress-Liege-Bereich für Milchkühe von Tobias Meißner. Der Neubau ist mit dem alten Stall über einen Laufhof verbunden. Insgesamt wurden so Fress- und Liegeplätze für 70 Kühe geschaffen.