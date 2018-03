Keine halben Sachen. Ganz oder gar nicht. Also hat er es richtig gemacht. Ziemlich richtig sogar. Mit gerade 34 Jahren ist Dr. Benjamin Auer ordentlicher Professor an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg - und damit der erste Absolvent der OTH Amberg-Weiden, der einen universitären Lehrstuhl besetzt.

Eine akademische Karriere ist ein Marathon, kein Sprint. In der Regel. Denn manchmal geht es auch sehr schnell. Benjamin Auer hat es in 14 Jahren vom Erstsemester zum Professor gebracht. Dafür gab der gebürtige Pleysteiner von Anfang an Gas. 2004 erhielt er sein Abitur mit Auszeichnung und legte die Hochbegabtenprüfung des Kultusministeriums mit Erfolg ab. Er entschied sich, an der OTH in Weiden Betriebswirtschaftslehre zu studieren - und entdeckte seine Liebe zu Zahlen. Mit Dr. Franz Seitz und Dr. Horst Rottmann sei er auf zwei Professoren getroffen, die "hochkompetent und publikationsstark sind. Von ihrem Wissen und ihrer Erfahrung profitierte ich enorm". Auch ihr Arbeitsethos prägt ihn bis heute: "Ich lernte von ihnen, präzise und gründlich zu arbeiten. Da gab's keine halben Sachen. Entweder richtig oder gar nicht."Auch den Professoren Dr. Franz Seitz und Dr. Horst Rottmann fiel der junge Mann schnell auf. "Mich beeindruckte sein Ehrgeiz und seine Intelligenz", sagt Rottmann. "Er war immer bereit, mehr zu tun, als verlangt war." Schon bald arbeiteten die beiden Professoren eng mit ihm zusammen. Mit Seitz schrieb Auer ein Lehrbuch über Wirtschaftsmathematik, mit Horst Rottmann eine Einführung in Statistik und Ökonometrie für Wirtschaftswissenschaftler.2008 schloss Benjamin Auer sein BWL-Studium mit Auszeichnung ab. Nächste Station: Universität Leipzig. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter und akademischer Assistent verfasste er Aufsätze und Bücher, 2011 promovierte er über "Konsumbasierte Kapitalmarktmodelle - Neue empirische Evidenz" - mit "summa cum laude". Das "Handelsblatt"-Ranking zählte ihn 2014 zu den forschungsstärksten Betriebswirten unter 40 Jahren. 2015 lud ihn das "Center for Economic Studies" (CES) in München zu einem Gastforschungsaufenthalt ein - als ersten Absolventen einer Hochschule für Angewandte Wissenschaften. 2016 erhielt Benjamin Auer die Habilitation für Betriebswirtschaftslehre. Warten ist anstrengend - vor allem für einen, der alle akademischen Stationen in Rekordzeit durchlaufen hat. "Auf einen Lehrstuhl kämen durchschnittlich 100 Bewerber - "der Konkurrenzdruck ist enorm", sagt Auer. Doch es klappte: Zum 1. April 2018 wird Benjamin Auer in Cottbus auf den Lehrstuhl für Investition und Finanzierung berufen.Der 34-Jährige bleibt der OTH in Weiden verbunden. Auch in diesem Jahr wird er mit Prof. Dr. Horst Rottmann wieder einige wissenschaftliche Aufsätze verfassen. Daneben sind kooperative Promotionen, gemeinsame Lehrveranstaltungen und Forschungsvorträge geplant.