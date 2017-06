Regionale Bürgerenergie-Genossenschaften sind vor gut acht Jahren mit großer Begeisterung und Idealismus gegründet worden. Doch Rahmenbedingungen und Politik meinen es nicht gut mit ihnen.

(sbü) Bei der Generalversammlung der Bürgerenergie Oberpfalz Nord eG (Beon) fasste der scheidende Aufsichtsratsvorsitzende Reinhard Hese die gegenwärtige Lage der Genossenschaft so zusammen: "Unser Hauptproblem ist das Akquirieren neuer Projekte." In einem Fall war dies allerdings im vergangenen Berichtsjahr gelungen.Auf dem Firmengebäude der Firma Hör-Technologie konnte eine bestehende 90-KW-Anlage übernommen werden. Damit erhöhte sich die Zahl der von der Beon betriebenen Photovoltaik-Dachanlagen auf jetzt sieben. Vier Schulen in Weiden und Pirk sowie der Bauhof und die Max-Reger-Halle in Weiden gehörten bisher schon dazu. Um weitere Anlagen bemühten sich Vorstand und Aufsichtsrat der Beon im vergangenen Jahr ohne Erfolg. Aufsichtsratsmitglied Oberbürgermeister Kurt Seggewiß sagte dazu: "Sehr gerne würden wir vermelden, ein Windradl zu finanzieren, aber die Energie-Genossenschaften werden ausgebremst." Eine Fusion mit der Bürgerenergie-Genossenschaft Zeno käme wegen der dafür zwingend erforderlichen Gutachterkosten von 10 000 Euro nicht in Betracht, erläuterte Hese. Die Verhandlungen seien "auf Eis gelegt".Hoffnung bestehe, weil die Bundesregierung derzeit neue Förderprogramme für Stromprojekte plane. Allerdings hätten Eigentümer großer Gebäude häufig auch selbst Interesse, Photovoltaik-Anlagen in Eigenregie zu betreiben.Trotz der bestehenden Hindernisse für die Akquise neuer Projekte konnte Beon-Finanzvorstand Martin Lang von einem sehr erfolgreichen Geschäftsjahr berichten. Als Bilanzgewinn errechnete Lang 11 800 Euro. Die 88 Genossenschaftsmitglieder besitzen insgesamt 446 Anteile an einem Gesamtkapital von 803 000 Euro. Der Aufnahmestopp für Neumitglieder soll fortbestehen. Deswegen können die frei gewordenen zehn Anteile nur an vorhandene Mitglieder vergeben werden. Bis zum 8. Juni können dafür Interessensbekundungen abgegeben werden.Im Bericht des technischen Vorstands Hubert Hösl fanden sich die Ertragsdaten der Einzelprojekte. Über die höchste Leistungskapazität verfügt demnach die neu übernommene Anlage bei der Firma Hör. Mehrfach seien auch Wartungsarbeiten an den Wechselrichtern der Photovoltaikanlagen erforderlich gewesen. Einstimmig beschlossen die Mitglieder der Generalversammlung die Feststellung des Jahresabschlusses sowie die 2,5-prozentige Ertragsausschüttung. Aus dem Aufsichtsrat scheiden Vorsitzender Hese sowie die Mitglieder Stephan Korb, Reinhard Meier und Michael Bihler aus. Neu ist Norbert Freundorfer. Mit ihm sollen dem Aufsichtsrat künftig nur noch Matthias Rösch, Kurt Seggewiß, Veit Wagner und Michael Bäumler angehören. Auch Hubert Hösl beendet seine Arbeit als technischer Vorstand. Stephan Korb erklärte sich bereit, seine Nachfolge anzutreten, falls ihn der Aufsichtsrat dazu beruft.Mit Informationen über das Elektromobilitätskonzept der Stadt Weiden von Stephan Korb und Matthias Rösch endete die Versammlung.