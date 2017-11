Amberg/Weiden. (cf/exb) Die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Oberpfalz und dem Landkreis Kelheim befindet sich auf einem Höchststand: Sie stieg in den vergangenen zehn Jahren um 25 Prozent. Trotzdem haben die Unternehmen zu wenige Mitarbeiter, um mit der guten Konjunktur Schritt halten zu können, berichtet die IHK. Die Folge: Immer öfter können Aufträge nicht angenommen werden, weil die Personalressourcen fehlen.

Wie Oberpfalz-Medien z. B. der Inhaber eines bedeutenden Stahlbauunternehmens erzählt, muss er Aufträge in einem Volumen ablehnen, das der Jahres-Kapazität seiner Firma entspricht. Auch das Ausbau-Gewerbe konzentriert sich nur noch auf jene Aufträge, die hohen Gewinn versprechen. Viele Kommunen erhalten bei Ausschreibungen überhaupt keine Angebote, und wenn, dann zu gepfefferten Preisen.In den Belegschaften wiederum sorgt die hohe Auftragslage zu erhöhten Belastungen, und nicht selten für nervigen Stress. "Mit gezielter Aus- und Weiterbildung können die Firmen ihre Mitarbeiter so qualifizieren, dass sie den gestiegenen Anforderungen beispielsweise im Hinblick auf die Digitalisierung gewachsen sind", meint IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Jürgen Helmes.In der aktuellen Umfrage der IHK gibt jedes zweite Unternehmen an, dass es aufgrund des Fachkräftemangels das Angebot für seine Kunden einschränken muss. Spitzenreiter ist die Baubranche. Hier können 72 Prozent der Firmen nicht mehr alle Anfragen bedienen. Zu spüren bekommen den Engpass ebenso die Mitarbeiter in Handel, Tourismus und der Industrie. Bei bis zu 80 Prozent schlägt sich die prekäre Situation in einer Mehrbelastung nieder.Die Zahlen sieht Helmes als Herausforderung für die Standortsicherung an. "Ostbayern wird im internationalen Wettbewerb auf Dauer geschwächt, wenn mangels qualifizierter Mitarbeiter Wachstumspotentiale nicht ausgeschöpft werden und Innovationsfähigkeit verloren geht." Die IHK unterstütze die Unternehmen daher aktiv bei der Fachkräfteakquise und dabei, wie sie ihr Personal über lebenslanges Lernen qualifizieren können. Inzwischen müssen nicht wenige Privatleute auf einen Handwerker genau so lang warten wie auf einen Facharzt-Termin ...