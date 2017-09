Weiden/Bonn. Bei der Postbank bleiben am morgigen Mittwoch, 13. September, die meisten der bundesweit gut 1000 Filialen geschlossen. Auch die Filialen in Weiden und Grafenwöhr sind betroffen. Grund seien Betriebsversammlungen. Bei der Postbank laufen Tarifverhandlungen, die vergangenen Montag in der zweiten Runde keinen Fortschritt gebracht hatten. Ein wichtiger Punkt ist die Forderung der Gewerkschaft Verdi, bei der Integration der Postbank in das Privat- und Firmenkundengeschäft der Deutschen Bank den Kündigungsschutz zu verlängern. Die Bargeldversorgung laufe am Mittwoch über die Automaten - soweit zugänglich - weiter, sagte ein Unternehmenssprecher.