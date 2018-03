"Bewusste Entscheidung" für Weiden: Die Firma IT-Secure wechselt von Luhe-Wildenau ins Nikolaus-Otto-Zentrum (NOZ). Vier Jahre lang suchte sie ein geeignetes Objekt. "Wir freuen uns, wenn wir künftig ein wirtschaftlicher Teil der Stadt werden", betont geschäftsführender Gesellschafter Tobias Hacker.

Nomen est omen: Beim Namen Hacker bleiben nur der Beruf Holzfäller - oder die IT-Branche. OB Kurt Seggewiß zum Inhaber der Firma IT-Secure, Tobias Hacker

Auch wenn in den vergangenen Jahren gerade IT-Systemhäuser in den Landkreis gezogen seien, "wir gehen den umgekehrten Weg", unterstrich der Firmenchef die Bedeutung von Zentralität, Kapazität der Datenleitungen und Infrastruktur vor zahlreichen Gästen.Der auf ganzheitliche IT-Lösungen für mittelständische Unternehmen spezialisierte Sechs-Mann-Betrieb finde im NOZ der Familie Deglmann jene Räumlichkeiten, die ihm ein modernes Arbeiten erlauben. IT-Secure setzt dabei auf eine eigene Cloud in einem Rechenzentrum bei Nürnberg. Die Auslagerung der Daten-Speicherung (inklusive Telefonanlage) beinhalte unter anderem eine "redundante Gbit-Anbindung" sowie die Überwachung und den steten Zugang rund um die Uhr.Hacker verwies bei der Eröffnung auf die ab Mai geltende EU-Datenschutz-Grundverordnung. Sie verlangt nach einem wesentlichen höheren Aufwand, um die Daten vor unberechtigtem Zugriff zu schützen. Vor diesem Hintergrund bekräftigte Hacker die enorm hohen Sicherheitsstandards bei seiner Firma - einschließlich "Full Management Firewall" und "Penetrations-Testing". Gerade die Cloud in Nürnberg (ohne eigenen Server in Weiden) erlaube mobiles Arbeiten und einen völlig ortsunabhängigen Zugriff auf Daten und Anwendungen: "hoch flexibel und produktiv". Firmeninhaber Hacker sprach sich für ergebnisorientiertes Arbeiten aus: "Wir wollen, dass die Mitarbeiter draußen bei den Kunden sind." Angesichts des Daten-Skandals bei Facebook forderte Oberbürgermeister Kurt Seggewiß ein "Stoppschild für die Zuckerbergs dieser Welt". Hier sei mit Daten-Sicherheit und -Vertraulichkeit Schindluder getrieben worden. Seggewiß sieht die Region auf dem Weg zum Digitalen Kompetenzzentrum in Zusammenarbeit mit der OTH Amberg-Weiden. Den kirchlichen Segen erteilte Pfarrvikar Andreas Reber.