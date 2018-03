"Es gehört Gefühl dazu, verantwortungsvoll mit der Schöpfung Gottes umzugehen", unterstrich der Landrat von Neustadt, Andreas Meier, bei der 40-Jahr-Feier des Bezirksverbandes Oberpfalz der Bayerischen Jungbauernschaft im Fortbildungszentrum Almesbach. "Sie stehen derzeit zu Unrecht, möchte ich sagen, in einem etwas schiefen Licht in der Öffentlichkeit."

"Es trägt die Tatsache dazu bei, dass Vieles aus Unwissenheit und aus Populismus heraus, vermeintlich skandalisiert wird." Meier nannte drei Beispiele: Glyphosat, Tierwohl, Nitrat im Wasser. "Das wird hochgespielt und stellt Ihren Berufsstand in ein Licht, dass er nicht verdient hat." Wer seine bäuerliche Landwirtschaft kaputt rede, mache sich irgendwann von Agrarfabriken abhängig. Wie Bezirksvorsitzender Alexander Hengl betonte, seien beim Aufbau des Bezirksverbandes Oberpfälzer Fleiß, Offenheit und Geradlinigkeit im Spiel gewesen. "Wie anders wäre es sonst möglich gewesen, sich in ein paar Jahren von vier Untergliederungen in drei Landkreisen, auf alle sieben Landkreise des Regierungsbezirks mit 14 Ringen junger Landfrauen und Landwirte auszuweiten."In Almesbach habe man sich schließlich 1978 zu einem Bezirksverband zusammengeschlossen. Das Fundament: Jugendlicher Elan, Idealismus für die Landwirtschaft und der ungebändigte Wunsch, die eigene Zukunft und die der Landwirtschaft mitgestalten zu dürfen. "Zu jeder Zeit wird es junge, aufgeschlossene Leute geben, die die eingefahrenen Gleise eines Systems hinterfragen und mit dem Wissen der Älteren neue Weichen stellen", glaubte Gründungsvorsitzender Wolfgang Bothner an die Chancen des Verbandes.