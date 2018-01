Bier brauen ist eine Kunst. Einer, der diese beherrscht, ist Wolfgang Scheidler. Seit November ist der 34-jährige Spross vom Scheidler-Hof am Harlesberg beim "Bräuwirt" für den Gerstensaft zuständig.

600 Hektoliter werden jährlich im "Bräuwirt" ausgestoßen. Helles und dunkles Zoigl sowie Weizen. Hinzu kommen süffige Saisonbiere wie Weihnachts- oder Fastenbock. Zum Jubiläum "100 Jahre Freistaat in Bayern" verspricht Scheidler im Sommer ein besonderes Festbier, das auch noch zum Bürgerfest ausgeschenkt werden soll. Was er genau anrühren wird, darüber ist er noch am Tüfteln.90 Prozent der Produktion werden den Gästen im "Bräuwirt" kredenzt, der Rest verlässt in Partyfässern sowie in Ein- und Zwei-Liter-Flaschen die Brauerei. "Gerne angenommen werden auch Führungen. Dabei können Teilnehmer ein Bierdiplom erwerben", verrät der junge Brauer. Er setzt auf bodenständiges Bier. Für Craft-Biere kann sich der Herr des Sudkessels nicht so recht begeistern. Er arbeitet mit zwei Malz- und einer Hopfensorte. "Wir machen Biere mild gehopft, mit guter Malznote. Das kommt an!"Brauer wurde Scheidler eher aus Zufall. Ein Schulkamerad hatte ihm nach einem Praktikum so vorgeschwärmt, dass der Harlesberger, der jetzt in Neustadt wohnt, bei der Amberger Brauerei Kummert eine dreijährige Lehre absolvierte. Danach war er sechs Jahre in der Weißbierabteilung beim Augustiner in München, fast zwei Jahre bei der Schlossbrauerei Reuth und sechs Jahre bei Maisel in Bayreuth.Beim "Bräuwirt" hat Scheidler jetzt seinen Wunschjob gefunden. Hier will er alt werden. Er ist sein eigener Chef. Zoiglbrauer Michael Eismann aus Altenstadt vertritt ihn im Urlaub, hat ihn auch angelernt und, "wenn Sud war", tageweise ausgeholfen.