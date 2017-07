Plus beim Geschäftsvolumen und bei der Bilanzsumme: Die Sparkasse Oberpfalz Nord ist mit dem Jahr 2016 zufrieden. Ab 1. August holt sich der Vorstand mit Martina Birner weiblichen Charme ins Führungsgremium.

Plus bei Wohnungskrediten

16 Mitarbeiter weniger

"In Zeiten der Niedrigzinsphase ist das Kundengeschäft das A & O", sagte Verwaltungsratsvorsitzender Wolfgang Lippert bei der Bilanzpressekonferenz. Deshalb biete die Bank flexible Kundenberatungszeiten und Kompetenz vor Ort. So weit wie möglich sollten alle Standorte - zurzeit sind das eine Hauptstelle, 24 Filialen und drei Beratungs-Center - erhalten werden."Unser Erfolg ist die Kundennähe, und das leben wir", sagte auch Vorstandssprecher Ludwig Zitzmann. Nach seinen Angaben kletterte die Bilanzsumme um 3,2 Prozent auf 1,49 Milliarden Euro. Der ausgewiesene Bilanzgewinn beträgt 1,5 Millionen Euro, der Ertrag vor Steuern 6,4 Millionen Euro. Das ergibt 0,62 Prozent (Vorjahr 0,57 Prozent) der durchschnittlichen Bilanzsumme.Das gesamte Kreditgeschäft mit Kunden inklusive unwiderruflicher Kreditzusagen und Eventualverbindlichkeiten erhöhte sich um 13,2 Millionen auf 1,15 Milliarden Euro. Dies entspricht einem Plus von 1,2 Prozent. Hier schlagen sich bedeutende Zugänge im privaten Wohnungskreditgeschäft und bei Unternehmen nieder. Das Kreditantragsvolumen lag bei 287 Millionen Euro. Davon entfallen 219 auf gewerbliche und 68 Millionen auf private Kunden. Die Ausleihungen an Kunden reduzierten sich um 30 auf 955 Millionen Euro.Die Kundeneinlagen betragen 1,23 Milliarden Euro. Zuwächse von Privatkunden wurden kompensiert durch Abgänge bei Unternehmen und Kommunen aufgrund individuell vereinbarter Verwahrentgelte, eine Folge der Negativzinsproblematik. Die Spareinlagen nahmen laut Geschäftsbericht 2016 um 2,5 Prozent auf 414,5 Millionen Euro ab.Die Umsätze im Wertpapiergeschäft liegen mit 142,4 Millionen Euro annähernd auf dem Vorjahresvolumen. Deutlich gestiegen ist der Nettozufluss mit 26 Millionen Euro. Auch das Vermittlungsgeschäft mit den Verbundpartnern entwickelte sich besonders beim Leasing und bei den Versicherungen sehr erfolgreich. Der Provisionsüberschuss beläuft sich auf 10,6 Millionen Euro (plus 6,1 Prozent), der Zinsüberschuss auf 27,6 Millionen Euro (minus 2,2 Prozent). Die Zinsspanne beträgt 1,85 Prozent gegenüber 1,95 Prozent im Vorjahr.Zugelegt hat die Bank beim Eigenkapital: um 4,1 Millionen auf 100 Millionen Euro. Die Gesamtkapitalquote liegt mit 13 Prozent deutlich über der gesetzlich vorgeschriebenen Marke. 221 000 Euro wurden gespendet. Die Zahl der Mitarbeiter wurde um 16 auf 351 abgebaut.Die digitale Vernetzung gewinnt nach den Worten von Vorstandsmitglied Hans-Jörg Schön immer mehr Bedeutung. Über die Hälfte der Privatgirokonten, im Geschäftsgirobereich sogar über 80 Prozent, würden bereits online geführt. Über 5800 Kunden nutzten die Sparkassen-Apps, mehr als 1,3 Millionen Mal monatlich werde auf die "Internetfiliale 6.0" zurückgegriffen. Der Beratungsdienst "S@ON", der im kommenden Jahr ins E-House bei der OTH einziehen werde, komme ebenfalls gut an.Neues stellvertretendes Vorstandsmitglied für den Bereich Kundengeschäft - die Erste in der Oberpfalz - wird Martina Birner. Sie ist 49 Jahre alt und verheiratet. Seit 1984 bei der Stadtsparkasse Weiden, ist die Bankbetriebswirtin seit 2009 Bereichsleiterin des Privatkundenmarkts.