Neu aufgelegt hat das Stadtmarketing Weiden den City-Guide. Die kompakte Broschüre mit Busplan, Veranstaltungstipps, Ausflugszielen, Gastronomie- und Shopping-Highlights sowie vielen Infos zur Stadt soll auch denen im Alltag nutzen, die Weiden bereits kennen.

Der City Guide enthält Informationen in Deutsch, Englisch, Tschechisch und Russisch. Ein Innenstadtplan zum Ausklappen mit allen Shoppingmöglichkeiten und ein Stadtplan mit wichtigen Anlaufstellen wie EC-, WC- und Taxistandmarkierungen sorgen für die nötige Orientierung. Besonderes Augenmerk wurde auf die Vollständigkeit der Broschüre gelegt.Ein Verzeichnis von Ärzten in der Innenstadt sowie eine Branchenübersicht, sortiert nach Rubriken, machen ihn für Jung und Alt interessant. Im Zeitalter des Smartphones dürfen QR-Codes zu mobilen Internetplattformen über die Stadt natürlich nicht fehlen. So verfügt man auch von unterwegs sekundenschnell über alle wichtigen Informationen rund um Weiden.