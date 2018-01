Alle Jahre wieder dieses Problem: Schüler haben 72 Ferientage, aber ihre Eltern bestenfalls 34 Tage Urlaub. Ähnlich sieht es in den Kindergärten aus. Ohne Ferienbetreuung geht es in den Familien oft nicht.

Betriebe helfen mit

Kinder gut betreuen

Arbeitnehmer mit kleineren Kindern haben darauf gewartet: Die Mitarbeiterinnen im Bündnis für Familie der Stadt Weiden und des Landkreises Neustadt haben für das gesamte Jahr 2018 das Konzept "Ferienbetreuung - Ferienaktionen" vorgelegt. "Einiges hat sich verändert, neue Einrichtungen sind dazugekommen und andere weggefallen", sagt Gleichstellungsbeauftragte Monika Langner von der Stadt Weiden.Mit Johanna Hauer vom Landkreis Neustadt/WN sieht die Gleichstellungsbeauftragte den Ausbau der Ferienbetreuungsangebote als wichtigen Baustein zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf an. Um die Mitarbeiter zu binden, würden immer häufiger vom Betrieb die Betreuungsgebühren übernommen. Im Bereich der Kindertageseinrichtungen, das sind Kinderkrippen, Kindergärten und -horte, hätte die Situation der Ferienbetreuung in den letzten Jahren verbessert werden können, stellte Langner fest.Mit beteiligt bei der Erstellung des Konzepts war auch das Jugendamt. Jugendamtsleiterin Bärbel Otto bedankte sich bei den Beteiligten und stellte fest: "Für Träger ist es sehr aufwendig, ein solches Angebot zu erstellen". Insgesamt stecke im vorliegenden Programm "viel Arbeit". Auch müssten die Träger viele Informationen berücksichtigen, so zum Beispiel "Können die Kinder schwimmen?" oder "Wie sieht es mit den Versicherungen aus?".Für die Eltern sei es jedoch wichtig zu wissen, dass ihre Kinder bei der Einrichtung "gut aufgehoben sind". Und die Kinder sollen bemerken, "dass Ferien sind", ergänzte dazu Langner. Das Konzept unterscheide zwischen Betreuungsangeboten und Ferienaktionen: Betreuung im Stadtgebiet bieten Imsalabim - Spiel- und Lernwerkstatt, Team Oberpfalz, Dr. Loew Soziale Dienstleistungen Jugend in Kooperation mit der VHS Weiden-Neustadt und die Arbeiterwohlfahrt. Im Landkreis bietet der Learning Campus, VEZ e. V. Ferienfreizeiten. Zudem haben 28 Landkreisgemeindeverwaltungen ebenfalls Angebote. "Nachfragen lohnt sich immer", sagen die Vertreterinnen des Bündnisses für Familie, auch wenn die Gemeinde bisher noch nichts bekanntgegeben hätte. Einige Angebote betreffen alle Ferien, andere nur die Sommerferien.Ferienaktionen bieten der Stadtjugendring, der Jugendtreff Scout, der Kreisjugendring Neustadt/WN, die Gemeinde Altenstadt, die Arbeiterwohlfahrt mit der Kindererholung Wyk auf der Insel Föhr und die "Junge vhs". Die Angebote sind im Regelfall für ältere Kinder und Jugendliche ausgerichtet. Auch Vereine und Verbände bieten Maßnahmen an. Info darüber gibt es bei den Gemeinde- und Stadtverwaltungen.Die Termine sind bei den Einrichtungen selbst zu erfragen. Telefonnummern und Ansprechpartner sind dem Flyer "Ferienbetreuung, Ferienaktionen" des Bündnisses für Familie zu entnehmen. Er ist bei Kommunalverwaltungen, Schulen und vielen anderen Einrichtungen erhältlich. Bei fast allen Angeboten sind Gebühren zu entrichten. Sie decken auch die Verpflegungskosten ab. Jugendamtsleiterin Otto weist hierbei darauf hin, dass bedürftige Eltern Zuschüsse bis zu 30 Euro pro Woche erhalten können. In Weiden gibt es dazu Anträge im Bürgerbüro.