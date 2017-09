Bei ihrem Besuch an der OTH in Weiden lobt Bundesbildungsministerin Johanna Wanka die Hochschule. Kritik gibt's für die IT-Spezialisten. Aber nicht wegen deren Kompetenz, sondern wegen der Sprache.

Größter Anteil für die OTH

Neue Professorenstelle

"Noch hat Deutschland bei der Cybersicherheit einen Vorsprung von zwei Jahren gegenüber dem Rest der Welt", sagte Bundesbildungsministerin Johanna Wanka bei ihrem Besuch der OTH in Weiden. Um den Vorsprung aufrechtzuerhalten, müssten vor allem Klein- und Mittelunternehmen stärker für dieses Thema gewonnen werden, ergänzte die Ministerin.Zur OTH war Wanka auf Einladung des Bundestagsabgeordneten Albert Rupprecht gekommen, um die Fraunhofer-Arbeitsgruppe und das Lernlabor für Cybersicherheit näher kennenzulernen. Seit Januar dieses Jahres ist die Einrichtung im Aufbau und wird demnächst in das neue E-House einziehen. Begrüßt wurde die Ministerin vom Vorsitzenden des Hochschulrats, Reimund Gotzel. Wanka lobte die OTH Amberg-Weiden, weil sie "im Wettbewerb innovativer Hochschulen um eines der sechs Fraunhofer-Lernlabore erfolgreich war". Viele hätten sich beworben, das Konzept der OTH Weiden zählte zu den überzeugendsten."Die Kooperation mit Fraunhofer läuft gut", stellte Wanka fest. Sechs Millionen Euro würden jährlich für die sechs Lernlabore an Forschungsmittel aus dem Bundeshaushalt fließen. Der Standort Amberg-Weiden würde wegen des E-Learning-Studios daraus einen überdurchschnittlichen Anteil erhalten. Den vielen versammelten IT-Spezialisten stellte die Bildungsministerin eine Frage: "Müssen denn alle Bezeichnungen unbedingt in Englisch sein?" Viel zu früh würde Deutsch als Wissenssprache aufgegeben werden.Einzelheiten über den Aufbau des Lernlabors in Weiden erläuterte Michael Weiß von Fraunhofer. Er baut derzeit das Lernlabor in Weiden zusammen mit fünf weiteren Mitarbeitern auf. Neben Forschungsarbeiten in Zusammenarbeit mit der OTH sollen Fortbildungsveranstaltungen zum Thema Cybersicherheit für mehrere Zielgruppen ("vom Manager bis zu Fachkräften") veranstaltet werden. Teilnehmer werden unter anderem die Vorgehensweisen der Hacker kennenlernen, indem sie selbst in die Rolle von Hackern schlüpfen.Ab Anfang kommenden Jahres sollen im Weidener Lernlabor erste Seminarangebote verfügbar sein. Fraunhofer-Vorstandsmitglied Georg Rosenfeld kündigte an, dass demnächst die im Gesamtprojekt des Lernlabors vorgesehene Professorenstelle ausgeschrieben werde. An die Betriebe richtete Rosenfeld die eindringliche Bitte, das Angebot des Fraunhofer-Lernlabors zu nutzen.Das Thema griff dann auch Rupprecht auf. Mit sichtbarer Zustimmung der Ministerin sagte Rupprecht: "Wenn sich die Einrichtung bewährt, wird die institutionelle Förderung auf Dauer erfolgen." Unter Bewährung versteht Rupprecht auch, dass die Wirtschaft das Angebot intensiv nutzt. Als bildungspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion freute sich Rupprecht auch darüber, "dass in den letzten fünf Jahren aus dem Bildungsetat des Bundes 12,1 Millionen Euro an den hiesigen Standort geflossen sind".