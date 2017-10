Der Besuch entbehrte nicht einer gewissen Brisanz. Hiltrud Werner, seit 1. Februar Vorstandsmitglied im VW-Konzern für die Bereiche Integrität und Recht, nahm am letzten Tag der Bundesdekanekonferenz Wirtschaftswissenschaften (BDK) an der OTH Weiden teil.

Werner ist die einzige Frau im VW-Vorstand. Ihre Meinung war bei der Konferenz gefragt, schließlich fällt ihr Zuständigkeitsbereich im VW-Konzern mitten in eines der Schwerpunktthemen des dreitägigen Wissenschaftskongresses, das "Verantwortliche Unternehmensmanagement". Daneben stand die "Digitalisierung" im Mittelpunkt.Die Konferenz hatte sich die Aufgabe gestellt, Empfehlungen zur Gestaltung der Lehrpläne in diesen beiden Themenbereichen zu erarbeiten. Im Pressegespräch stellte Werner fest, dass die Zeiten, in denen "die Abteilung Compliance nur als Kostenfaktor angesehen wurde", längst vorbei seien. "Compliance ist nicht wertevernichtend, sondern muss als Teil der Wertschöpfungskette wahrgenommen werden", ergänzte sie.Die Industrie brauche Absolventen, die in der Ausbildung ein "Mind Set", also auf Werteorientierung ausgerichtete Denkweisen gelernt hätten. Aber: "Ethik kann man nicht schulen". Wichtig sei deshalb das "Training on the Job". Wertorientierung und Ethik bezeichnete Werner als "Leitplanken", die nur wirken können, wenn sie nicht durch Prozessvorschriften eingeengt würden. Auch weil die Prozesse permanent überarbeitet würden, sei die Wertorientierung im Unternehmen wichtig. Professor Wolfgang Renninger als Organisator der Konferenz schloss sich weitgehend an. "Wir müssen in der Ausbildung den jungen Menschen die Fähigkeit vermitteln, Werte im Unternehmenskontext zu leben."Für OTH-Vizepräsidentin Christiane Hellbach müssen "Haltungen in einer komplexen Welt erzeugt werden". Immer wieder werde es bei für Unternehmensmitarbeiter zu schwierigen Situationen kommen, die nicht von Regeln erfasst würden. Dafür sei Ethik und Werteorientierung wichtig.Im Schwerpunktthema "Digitalisierung" ging es darum, die Studenten für die digitale Welt fit zu machen, wie Renninger erklärte. Andererseits ging es um die Digitalisierung des Lehrbetriebs. Für Renninger gilt aber weiter "Zuerst kommt die Lehre, dann das Digitale."An der Bundesdekanekonferenz nahmen mehr als fünfzig Wissenschaftler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz teil. Sie findet zweimal jährlich an wechselnden Orten statt. Mit Vorträgen und Themen-Cafés wurden die Fragestellungen diskutiert und Konsequenzen für die Ausbildungsinhalte entwickelt.