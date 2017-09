Zweieinhalb Jahrzehnte lang galt Toni Hinterdobler (64) als heimlicher "Wirtschaftsminister" Ostbayerns. Zum Jahresende tritt der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Niederbayern/Oberpfalz in Ruhestand. Sein Nachfolger Jürgen Kilger (56) startet mit einem bayernweit einmaligem Projekt.

Kein einziger Fall von Abschiebung Die Handwerkskammer Niederbayern/Oberpfalz zählt aktuell 246 Auszubildende mit "Flucht-Hintergrund" aus den Krisenländern. Nach den Schilderungen von Toni Hinterdobler und Jürgen Kilger sei die Ausbildung "sehr arbeits- und betreuungsintensiv". Die größten Probleme liegen in Sprache und kulturellen Unterschieden. Doch sei die Abbrecher-Quote nur "minimal höher" als bei deutschen Azubis. Hinterdobler und Kilger betonen die "Integrationskraft" des Handwerks auch in der Vergangenheit, etwa bei den Russlanddeutschen. Durch den "3 plus 2-Status" - 3 Jahre Aufenthaltsdauer für die Zeit der Lehre und dann 2 Jahre Beschäftigung - sei Planungssicherheit für die Betriebe gegeben. Deshalb gebe es in Bayern keinen einzigen Fall, wo ein Auszubildender abgeschoben worden sei. (cf)

Zur Person Der gebürtige Deggendorfer Jürgen Kilger ist mit einer Oberpfälzerin verheiratet und wohnt in Regenstauf. Der 56-Jährige (zwei Söhne) arbeitet seit 27 Jahren bei der Handwerkskammer Niederbayern/Oberpfalz, seit dem Jahr 2011 als stellvertretender Hauptgeschäftsführer.



Der scheidende Toni Hinterdobler will sich verstärkt der klassischen Musik widmen und seine "frankophile Ader" pflegen. Sein Wunsch: "Dass unser Handwerk auch bei einem Abflauen der Konjunktur die nachhaltige Kraft besitzt, um sich langfristig zukunftsfähig aufzustellen." Dem Handwerk bleibt er über die "Studiengesellschaft für Mittelstandsfragen" verbunden. (cf)

Weiden/Amberg. Die Digitalisierung erfasst inzwischen alle Handwerksberufe: Der Dachdecker prüft mit Drohnen den Arbeitsaufwand und der Maler berechnet per Laser die Fläche. Bei neuen Häusern gilt vernetztes "Smarthome" als Standard.Jürgen Kilger, bisher stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer, verfolgt den Plan, die technologische Bildungseinrichtung Charlottenhof bei Schwandorf bis 2019 zu einem Zentrum für digitale Gebäudetechnik auszubauen. "Das ist das Zukunftsprojekt schlechthin", betont Kilger im Redaktionsgespräch: "Gewerk-übergreifend" zu zeigen, was in den Bereichen Heizung/Sanitär/Klima/Elektro digital möglich ist. Kilger spricht von einer "einheitlichen Daten-Plattform für alle Beteiligten am Bau".Die Kosten sollen dem Vernehmen nach für dieses "Leuchtturm-Projekt" fünf bis sechs Millionen Euro betragen. Noch laufen die Verhandlungen mit Freistaat, Bund und EU wegen der Förderung. Neben qualifizierter Bildung sollen durch eine Art "Showroom" die digitalen Möglichkeiten auch plastisch erlebbar werden.Die Handwerskammer Niederbayern/Oberpfalz ist mit 37 500 Mitgliedsbetrieben unter den 53 Kammern in Deutschland die drittgrößte: gleich hinter München und Düsseldorf. Mit elf regionalen Zentren gilt sie sogar als "die größte Bildungskammer des Handwerks in Deutschland". Der Umsatzanteil des Handwerks beträgt in Deutschland 9 Prozent, in Bayern 10 Prozent, in Ostbayern jedoch 21 Prozent. Was wohl daran liegt, dass der Handwerker in der Oberpfalz als solcher anerkannt sei. "Das ist in München nicht so einfach ...", weist Kilger auf die hohe Akzeptanz der Handwerker in der Oberpfälzer Bevölkerung hin.Der Abschied von Toni Hinterdobler - Jurist und Steuerfachmann - bedeutet für das ostbayerische Handwerk eine Zäsur. Von seinem Handeln hinter den Kulissen, etwa in der "Brühler Kommission" zur Reform der Unternehmenssteuer, profitieren die Firmen bis heute. Auf Hinterdobler geht unter anderem die Anrechnung der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer zurück. "Ich lasse los: Bei Jürgen Kilger ist das Haus in besten Händen. Das macht den Abschied leichter", betont Hinterdobler.Auch wenn der Mangel an Facharbeitern nicht wegzudiskutieren sei, warnt Kilger vor einer Verallgemeinerung: "Es gab schon vor 20 Jahren in bestimmten Branchen Engpässe." Um so mehr müsse die Gesellschaft für die berufliche Bildung sensibilisiert werden. Der künftige Hauptgeschäftsführer weist darauf hin, dass sich der Anteil der Auszubildenden mit Hochschulreife seit 2010 auf heute 7,5 Prozent verdoppelte. Es herrsche vielfach Unwissenheit über die Vergütung. So verdiene ein Lehrling im Bauhauptgewerbe "deutlich mehr" als ein Bankkaufmann-Azubi. Ein Erfolgsmodell stelle die vertiefte Berufsorientierung dar; an ihr beteiligten sich seit 2007 rund 30 000 Schüler. Vor allem bei den Realschülern herrsche "starke Nachfrage".Kilger nennt als seine Arbeitsschwerpunkte die Fachkräfte-Gewinnung, Digitalisierung und Mitglieder-Orientierung. Neben dem großen Nachholbedarf beim schnellen Internet mahnt Kilger auch die flächendeckende Versorgung mit ausreichenden Mobilfunk-Bandbreiten an, die gerade für die Baustellen wichtig seien. "LTE muss flächendeckend zum Standard in Bayern werden."