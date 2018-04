Die Milchunion Frischdienst Am Forst mit über 100 Mitarbeitern ist verkauft. Sie wird Teil der Chefs-Culinar-Unternehmensgruppe in Hamburg. Deren Süd GmbH & Co. KG übernimmt rückwirkend zum 1. Januar alle Geschäftsanteile. Der Kaufvertrag stehe noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörde, sagt Magnus Hannemann, Leiter Betriebsorganisation Chefs Culinar in Hamburg.

Die neuen Eigner wollen mit der Übernahme die Marktpräsenz in Süddeutschland und die Kompetenz im Sortiment Molkereiprodukte erhöhen. Die Milchunion soll unter der bekannten Firmierung auch zukünftig eigenständig agieren. Betriebsleitung und Team blieben unverändert, versicherte Hannemann.Die Milchunion war bisher Teil der Privatmolkerei Bechtel in Schwarzenfeld, eine der größten familiengeführten Molkereien in Deutschland. "Wir wollen uns zukünftig noch stärker auf unsere Kernkompetenz, die Produktion von hochwertigen Milch- und Käseprodukten, konzentrieren", begründet Geschäftsführer René Guhl den Verkauf des Betriebs. Der Standort Weiden bleibe erhalten, es werde weiter investiert.Die beiden Familienunternehmen Chefs Culinar und Bechtel fühlten sich den gleichen Werten und Umgangsformen verpflichtet, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme. "Wir fanden deshalb schnell einen vertrauensvollen Draht zueinander und konnten die Gespräche zügig abschließen", ergänzt der Chef Culinar-Geschäftsführer Peter Wenzel.Chefs Culinar gilt als führendes deutsches Foodservice-Unternehmen und beliefert alle Bereiche des Gastgewerbes mit Food- und Nonfood-Produkten. Mit 8 Logistikzentren und 23 Stützpunktlagern ist es mit mehr als 320 Außendienstmitarbeitern und spezialisierten Fachberatern bundesweit präsent. Ein moderner Fuhrpark von 1000 Zustellfahrzeugen mit Mehrkammer-Kühlsystem sorgt für eine pünktliche und zuverlässige Lieferung an jeden Ort - von den Halligen in der Nordsee bis auf die Zugspitze.Bundesweit vertrauen mehr als 40 000 Betriebe auf den Service, die Qualität und die langjährige Erfahrung. Die Milchunion ist eine alteingesessene Frischdienst-Firma. Aus dem Lager in Weiden werden seit vielen Jahren im süddeutschen Raum und im angrenzenden Ausland rund 2500 Kunden aus allen Großverbrauchersegmenten beliefert. Der Umsatz beläuft sich auf einen zweistelligen Millionenbetrag. Bis Ende 2015 hatte Bechtel am Standort Weiden auch noch Milch verarbeitet.