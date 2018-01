Für die ist die Branche ebenfalls nicht neu. Als ihre Vorgängerinnen Ende Dezember in Weiden die "Naturkost-Oase" aufgaben, weil sich beide mit 60 Jahren zur Ruhe setzen wollten, schloss Christine Ring in Moosbach zeitgleich das "Naturkostladl". "Es hat sich nicht gelohnt", bedauert sie. "Die Kunden, die regelmäßig kamen, waren begeistert. Aber wir hatten einfach zu wenig Zulauf." Die Nachricht, dass für ein ähnliches Geschäft in Weiden Nachfolger gesucht werden, kam da gerade recht. Jetzt bereitet sie alles für die Neueröffnung vor. "Wir werden das Sortiment zunächst unverändert weiterführen und vielleicht nach und nach etwas Neues dazunehmen, das wir in Moosbach hatten und was die Weidener noch nicht kennen."Bio-Obst, -Gemüse und die Käsetheke sind Warenbereiche, die bei den Kunden in der Max-Reger-Stadt besonders ankamen. "Die freuen sich, dass das Geschäft jetzt doch weiter besteht", weiß Kick. Die quirlige 60-Jährige wird der neuen Chefin vor allem in der Übergangsphase zur Seite stehen. Die 44-Jährige ist gelernte Großhandelskauffrau, war unter anderem bei einer Stahlhandelsfirma tätig und leitete 10 Jahre lang die Schlecker-Filiale in Moosbach.Doch zurück zur Wandfarbe. Welche soll's denn nun sein? "Vermutlich Cappuccino", verrät Ring. Ein helles Beige, das die Räume freundlicher macht und vom Namen her ebenfalls für Genuss steht.