"Zu jeder Feier gehört a Seier." Und zwar ein gehöriger. Wenn Robert Ehlis alias "Da Bobbe" als der Brandhuber Muk ins Feierwehrgwandl schlüpft, dann dreht sich alles nur noch "um'd Sauferei".

Am Samstagabend gibt sich der Feuerwehrkommandant aus den 60er Jahren vor 150 Zuschauern in der Max-Reger-Halle die Kante. Ergebnis: Er kann sich kaum mehr auf den Beinen halten, und seine Muttersprache kennt er auch nicht mehr.Vereinsfasching bei der Fackelberger Feierwehr: die Spritzenmänner im Asterix-, Obelix- und er selber im Batman-Outfit. Wie kann man an solch einem Abend bloß die Feuerwehr rufen? Das zweite Kabarettprogramm des Alteglofsheimer aus dem Landkreis Regensburg ist wieder ein Angriff auf die Lachmuskeln seiner Fans. "Zefix" lautet das Motto des Abends. Mit der Kunstfigur des Brandhuber Muk schaffte er weiland den Durchbruch in Bayern. Er mutierte mit seiner Angetrunkenen-Nummer zum Youtube-Star. Inzwischen schlüpft er in viele Rollen. "Da Bobbe" ist nicht mehr nur der Muk. Auf zwei Meter hochgewachsen singt er als Leberkas-Semmel-verputzender Elton John eine Hymne an "Nikita". Er gibt als Michael Jackson den Barfuß-Moonwalker, natürlich mit der Semmel in der Hand.Die Zuschauer erfahren, warum dem Nikolaus die Ohren bluten, wenn er im Frotteeanzug vorm Kachelofen steht und was man alles erlebt, wenn am Berg die Glocken in der Lederhose läuten.Der Abend: ein endloses Potpourri aus Schlagern, Hits, Klamauk und Zungenbrechern.