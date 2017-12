Deutschland-Stipendien sind selten. Um sie auszureichen, muss die Hochschule um privates Sponsorengeld werben. Erst dann hilft auch der Staat. 41 Studenten erhalten nun eine solche Unterstützung.

In einer Feierstunde an der OTH in Weiden bekamen sie die Deutschland-Stipendien überreicht. "Wir wollen damit Talente fördern und ehrenamtliches Engagement belohnen", sagte OTH-Vizepräsident Professor Ulrich Müller. Er bedankte sich bei den 27 Sponsoren. Für jedes Einzelstipendium mussten diese 1800 Euro spenden. Erst dann wird die Summe vom Bundesbildungsministerium auf das Doppelte aufgestockt. "Somit standen an der OTH Amberg-Weiden für beide Standorte in diesem Jahr circa 148 000 Euro als Förderkontingent für die Deutschland-Stipendien zur Verfügung", rechnete der Vizepräsident vor. 150 Studenten hätten für das einjährige Stipendium eine Bewerbung abgegeben. Voraussetzung für das Stipendium sind überdurchschnittliche Noten im Studium sowie ehrenamtliches Engagement. Eine Auswahlkommission aus Hochschulleitung, Lehrkräften und Studierenden entschied über die Vergabe."Ehrenamtliche Tätigkeit zahlt sich zusätzlich zu den guten Noten aus", stellte Günter Kamm vom OTH-Förderverein Weiden fest. Letzterer unterstützt das Förderinstrument sowohl durch eigene Spenden als auch durch Hilfe bei der Organisation. Kamm lobte die Bereitschaft der Stipendiaten, "bereits in jungen Jahren Verantwortung im Ehrenamt zu übernehmen". Und: "Ich kenne keine höhere Führungskraft, die sich nicht auch ehrenamtlich engagiert." Dass die Zahl der Deutschland-Stipendien von Jahr zu Jahr zunimmt, erläuterte die Leiterin Studien- und Career-Service, Carolin Wagner. In diesem Jahr würden sie zum sechsten Mal vergeben. Sie seien bei den Studenten "bekannt und begehrt".Die Förderpartner: Amberger Freunde zur Förderung der OTH Amberg-Weiden (2), AUKOM e.V. (3), Baumann GmbH, BHS Corrugated, Continental Regensburg, Dorfner Anzaplan / Gebrüder Dorfner GmbH & Co. KG, Edmund-Bradatsch-Stiftung (2), Förderstiftung der Sparkasse Amberg-Sulzbach, Förderverein der OTH Weiden e.V. (2), Herding GmbH, IGZ (2), Institut für Vorsorge und Finanzplanung, IRKU GmbH & Co. KG, Kanzlei Meissner Bolte Partnerschaft mbB, Otto-Carl-Schulz-Stiftung (4), Raiffeisenbank Sulzbach-Rosenberg, Reiner Habrich-Stiftung (5), Rotary-Club Auerbach Sozialfonds, Schott AG, Siemens AG (2), Sparkasse Oberpfalz Nord, Stadtbau GmbH Weiden, Stadtwerke Amberg, Volksbank Nordoberpfalz, Werkvolk-Kierner-Stiftung (2), Lars und Christian Engel Stiftung (Klammerzahlen Mehrfachspenden).