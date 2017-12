"Deutschlands bester Friseur" eröffnete seinen eigenen Salon in der Prof.-Zintl-Straße 11. So hatte die internationale Fachzeitschrift "Top Hair" über Arif Tombas berichtet, der im Jahr 2016 bei der "American-Crew-All-Star-Challenge" in Paris als Sieger ausgezeichnet worden war. Für den internationalen Contest hatte er sich zuerst in Deutschland durchsetzen müssen.

Der türkischstämmige Tombas ist seit dem Jahr 2008 Bürger der Max-Reger-Stadt und fühlt sich längst als Weidener. Hier hat er auch seinen Meister gemacht und war bereits in mehreren Betrieben tätig. Sein Salon am großen Parkplatz bei Lidl hat viele Plätze und ist damit auf Expansion ausgelegt. Der 26-Jährige beschäftigt bisher Christine Sparrer als einzige Mitarbeiterin.Bei der Eröffnungsfeier gratulierte Stadtrat Karl Bärnklau im Namen von Oberbürgermeister Seggewiß dem jungen Friseurmeister. Wie er gehört und gelesen habe, seien die Kunden bei Tombas in den besten Händen, stellte Bärnklau fest. Als Fußballer ist Tombas seit 2008 bei "Anadoluspor" als Mittelfeldspieler aktiv. Vorsitzender Hayettin Akkaya gratulierte für den Sportverein.