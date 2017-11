Heiligabend fällt heuer auf einen Sonntag. Trotzdem ist es für einige Händler möglich, ihre Läden zu öffnen. Passiert das in Weiden, bringt das vor allem einen auf die Palme: der Oberbürgermeister.

Aus dem Ladenschlussgesetz §15 Sonntagsverkauf am 24. Dezember



Abweichend von der Vorschrift des § 3 Abs. 1 Nr. 1 dürfen, wenn der 24. Dezember auf einen Sonntag fällt,



1. Verkaufsstellen, die gemäß § 12 oder den hierauf gestützten Vorschriften an Sonn- und Feiertagen geöffnet sein dürfen,



2. Verkaufsstellen, die überwiegend Lebens- und Genussmittel feilhalten,



3. alle Verkaufsstellen für die Abgabe von Weihnachtsbäumen während



höchstens drei Stunden bis längstens 14 Uhr geöffnet sein.

"Man muss sich die Frage stellen, ob nur noch der Umsatz als Maßstab der Menschlichkeit gilt", wettert OB Kurt Seggewiß in einer Pressemitteilung, in der er die Gesetzeslage in Bayern scharf kritisiert. Denn nach dem Ladenschlussgesetz, Paragraf 15, können an Heiligabend, wenn dieser wie heuer auf einen Sonntag fällt, bestimmte Händler wie Bäcker, Blumen-, Zeitungs- oder auch Weihnachtsbaumverkäufer für drei Stunden ihre Waren feilbieten.Welche Folgen das für wen hat, erläutert der Oberbürgermeister wie folgt: "Gerade im Einzelhandel sind viele Frauen beschäftigt. Hat der Arbeitgeber kein soziales Einsehen, stehen sie im Laden, und viel Zeit zur Vorbereitung auf das Fest der Liebe bleibt nicht mehr." Deshalb sagt er an die Adresse der Händler, er sei nicht bereit, von der Möglichkeit der Gemeinden Gebrauch zu machen, eine Genehmigung über drei Stunden Verkaufszeit hinaus zu gewähren. Vor zwei Wochen noch informierte das Ordnungsamt auf NT-Nachfrage, dass jeder einzelne Antrag eines Händlers hierzu auf seine Begründung hin geprüft werden müsse. Erst dann könne entschieden werden. Nun folgt das kategorische Nein des OB. "Das ist doch eine klare Ansage", sagt Oberbürgermeister Kurt Seggewiß. "Keine Chance heuer für die Last-Minute-Käufer."An die Adresse der Bürger Weidens richtet das Stadtoberhaupt einen Appell. Einen, an deren soziales Gewissen. Die Weidener sollen sich mit dem Verkaufspersonal solidarisch zeigen und Verkaufsverzicht üben.Es mag ja sein, dass es für manche Menschen "eine logistische Herausforderung ist, am Samstag für drei Tage einkaufen zu müssen", meint Seggewiß. Aber dazu müsse man doch in der Lage sein, findet der Oberbürgermeister. Die bayerische Politik dagegen scheint seiner Meinung nach mit Blick in den Gesetzestext der Meinung zu sein, "dass der Bürger heute nicht mehr in der Lage ist, dies zu schaffen". (Angemerkt)

Zuletzt fielen Heiligabend und der vierte Advent 2006 zusammen. Heuer passiert es erneut. Rechtzeitig dran denken, werden eher wenige, meint der Vorsitzende der Weidener Einzelhändler, Tobias Sonna: "Vielen wird das erst am dritten Advent bewusst werden." Warum? "Weil sich die Weihnachtseinkäufe in vielen Branchen weiter nach hinten verschoben haben." Trotzdem würde Sonna seinen Geschenkeladen am Sonntag nicht öffnen.

Er dürfte auch nicht: "Non-Food darf laut Rechtsabteilung des Einzelhandelsverbandes nicht angeboten werden", weiß Sonna. Das gelte auch für Supermärkte: Aufschnitt und Brot dürfen mit, Parfüm muss aus dem Sortiment genommen werden. "Aber wo kein Kläger, ...". Wer öffnet denn nun an Heiligabend seine Ladentüren in der Stadt? Eine Blitzumfrage:Bäcker: Die Brunner-Filialen bleiben geschlossen. Die Stadtbäckerei Schaller bietet wie an Sonntagen üblich in den bekannten Filialen bis Mittag Waren feil. Philipp Beyer von Brezen Beyer sagt: "Wir öffnen keine Verkaufsstelle. Das finde ich unpassend." Bestelltes könne am Morgen an der Backstube abgeholt werden.Metzger: "Wir gönnen uns das mit dem freien Tag an Heiligabend", sagt Martha Weishäupl von der gleichnamigen Metzgerei. Auch, weil am Samstag bereits um 4 Uhr Arbeitsbeginn sei. "Nochmal ein Verkauf, das ist dem Personal nicht zuzumuten."Supermärkte: Das Kaufland bleibt geschlossen, bei E-Center Grünbauer an der Bauscherstraße heißt es: "Vielleicht. Das steht noch nicht fest."City-Center: "Ich bin strikt gegen diese Sonntagsöffnung", sagt Geschäftsführer Philipp Kaufmann. Anträge von Mietern lägen nicht vor.Sonna hat sowieso ein ganz anderes Rezept: "Wir und viele Kollegen sind mindestens eine Woche vor dem Fest abends länger da."