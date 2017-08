Schnell, individuell und emotional soll es sein: Handelsmarketing 4.0. In Kooperation mit der OTH Amberg-Weiden diskutierte die IHK Regensburg mit Marketing-Experten und Einzelhändlern aus der Region über E-Commerce. Die Unternehmen reagierten bereits auf die neuen Möglichkeiten im Web, beobachtet Wolfgang Holzapfel, Vorsitzender des IHK-Handelsausschusses.

Onlinemarketing bedeutet heute mehr, als ein Werbebanner zu schalten. Zum Beispiel können Unternehmen über Social-Media-Kanäle wie Instagram potenzielle Kunden auf sich aufmerksam machen. Ein wichtiger Trend ist das Influencer-Marketing. Berühmte Persönlichkeiten und Blogger posten Produkte auf ihren sozialen Profilen und sprechen teilweise Empfehlungen aus. "Influencer Marketing hat nachweislich eine bedeutende Wirkung auf die Kaufentscheidung", sagt der E-Commerce-Experte Prof. Dr. Marco Nirschl von der OTH Amberg-Weiden. Neben Instagram ist Facebook eine wichtige Werbeplattform. Über Posts machen Unternehmen die User auf die eigene Marke oder ihren Onlineshop aufmerksam. Georg Nübler von Trachtenhof Nübler betonte die Vorteile der Plattform: Erhöhung des Bekanntheitsgrads sowie schnelle und unkomplizierte Kommunikation.Ist der Interessent auf der Website gelandet, hat er noch nichts gekauft. Online-Marketing-Experte Nils Kattau aus Berlin zeigte den Unternehmern deshalb, wie sie Besucher ihrer Website zu Kunden machen. Zu wissen, wie Personen Inhalte konsumieren, sei bei der Konzeption der eigenen Website ein entscheidender Faktor. Der potenzielle Käufer muss sofort verstehen, worum es geht. "Mehr als 95 Prozent der Kaufentscheidungen sind emotional und werden danach rational gerechtfertigt", betont Kattau. Nichts wird in der Handelswelt derzeit so heiß diskutiert wie Amazon, "die heute schon wissen, was der Kunde morgen kaufen will", so Alexander Hofmann, Experte für Onlinemarktplätze von Ecomparo. Wie das in der Praxis aussieht, zeigte Daniel Müller von Yourfashionplace aus Neualbenreuth.