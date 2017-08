Mit der E-Commerce-Offensive werben IHK Regensburg und OTH Amberg-Weiden bei der Wirtschaft massiv für eine rasche Ausbreitung des digitalen Handels in der Region. Und sie treffen nicht auf taube Ohren.

Trotz Ferienzeit war das Interesse sehr groß. Die ganztägige Veranstaltung "E-Commerce-Offensive - Handelsmarketing 4.0" im großen Hörsaal war weitgehend ausgebucht. Fast alle wichtigen Themen rund um den Handel im Internet wurden ausführlich dargestellt. Die meisten Referenten berichteten aus ihrer eigenen Erfahrung als Online-Händler oder als Dienstleister. Moderator war IHK-Bereichsleiter Matthias Segerer.Extra aus Berlin angereist war der bundesweit bekannte Online-Marketing-Experte Nils Kattau . Bis vor kurzem leitete Kattau die zweitgrößte deutsche Agentur im Bereich "Optimierung von Internetportalen und Online-Shops". Zahlreiche Insidertipps waren zu hören. Wer sie berücksichtigt, kann nach Meinung des Referenten seine Online-Umsätze deutlich erhöhen. "Nicht Funktionen, sondern Emotionen" sollten in die sozialen Medien transportiert werden, lautete eine Empfehlung. Betriebsblindheit sei einer der größten "Umsatzverhinderer". "Fragen Sie Leute, die von Ihrem Geschäft keine Ahnung haben", empfahl Kattau. Seine Tipps begründeten sich stets aus der Psychologie menschlichen Verhaltens. "Jeder Kauf ist emotional und wird nachträglich rational gerechtfertigt." Auch gebe es keinen Durchschnittskunden, sondern nur Personengruppen, die speziell als Individuum angesprochen werden müssten. Exklusivität der Angebotspräsentation sei besser als Rabatte. "Verknappungselemente", wie Zahlen über vorhandene Produkte, drängten den Kunden zum Kauf.Dringend empfahl Benedikt Friedrich von der Marketing-Agentur "solutionsforweb" Marketing in den sozialen Medien: "Allein Facebook hat täglich 21 Millionen Nutzer in Deutschland." Weiterer Vorteil: Ergebnisse könnten exakt gemessen werden. Wenn Mitarbeiter einbezogen würden, wirke sich dies positiv auf die Mitarbeiterbindung aus.OTH-Professor Marco Nierschl stellte das "Influencer Marketing" über bekannte Bezugspersonen vor. Auch Firmenapps, die virtuelle Zusatzinformationen liefern, können eingesetzt werden. Dass er täglich ein "Produkt-Post" in Facebook platziert, berichtete der Unternehmer Georg Niebler vom Trachtenhof Nübler. Längst habe er auch festgestellt dass Facebook-Nutzer längere Zeit als andere im Online-Shop verbringen.Eher Vorsicht im Umgang mit Amazon empfahl Alexander Hofmann vom E-Commerce-Beratungsunternehmen "ecomparo". "Amazon möchte nicht unendlich viele Anbieter, sondern immer weniger Wettbewerber haben." Auch solle der Produzent "lieber direkt" als Lieferant und nicht nur auf der Marktplatzfunktion gewonnen werden. Amazon baue Eigenmarken massiv aus. Langfristig drohe, dass man nur noch "Firmenpartner" sei und Amazon der Händler. Einen Vorteil von Amazon sieht Hofmann darin, ein Produkt dort zu testen. Außerdem koste die Plattform im Vergleich zu "Google AdWords" weniger.Das Kostenargument betonte auch Daniel Müller vom Neualbenreuther Online-Händler "yourfashionplace". Müller lobt das EU-weite Kundenpotential bei Amazon, sieht jedoch einen großen Wettbewerbsdruck. Auch könne man bei der eigenen Logistik sparen. Nachteil seien fehlender Kundenkontakt, Langzeitlagergebühren und Wartezeiten im Falle der Retouren. Am besten sei, ein Produkt anzubieten, das Amazon nicht listet.Dass neben Online-Marketing traditionelle Wege wie Prospektbeilagen oder Kundenmagazine ihren Platz hätten, betonte OTH-Vizepräsidentin Christiane Hellbach : "Auf den richtigen Mix kommt es an."