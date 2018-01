Die Oberpfälzer Maschinenbauer sorgen seit Jahren bei ihren norddeutschen Mitbewerbern für eine steife Brise. Nun zieht die Firma Hermann aus Weiden einen der größten Aufträge der Unternehmensgeschichte an Land: Sie überholt komplett eine riesige Seeschleuse in Wilhelmshaven.

Fast 200 Beschäftigte

Zwei Jahre lang bemühte sich der Maschinenbau-Betrieb tief im Binnenland um das 12-Millionen-Euro-Projekt an der See. Der hohe Qualitätsanspruch setzte sich schließlich durch: Bis August 2019 bringen die Weidener die rund 60 Jahre alte Schleuse für den Marinestützpunkt Wilhelmshaven technologisch wieder auf den neuesten Stand.Wie Dipl.-Ing. Jürgen Graßl, Leiter für den Stahlwasserbau des Unternehmens, den Oberpfalzmedien erklärt, nimmt eine Mannschaft aus Schweißern, Schlossern, Fräsern und Monteuren die komplette Restaurierung der 2000 Tonnen schweren Seeschleuse direkt vor Ort in Angriff. Gleichzeitig erfolgt am Standort in Weiden (Brandweiher) die Fertigung von bestimmten Teilen: etwa die gewaltigen Klappen zur Regulierung des Wasserstands und die "Schienen"-Anlage für die Schleuse. Die Spezialanfertigungen aus Weiden bringen es insgesamt auf ein Gewicht von 150 Tonnen.Die Geschäftsführer Johann Hermann und Günther Hastaedt sind guten Mutes, in den nächsten Jahren auch die Folgeaufträge für die weiteren Seeschleusen in Wilhelmshaven an Land zu holen. Vor annähernd zehn Jahren suchte - und besetzte - der metallverarbeitende Betrieb die schmale Marktnische des Stahlwasserbaus in Deutschland. Zum Nachsehen der norddeutschen Konkurrenz eroberten die Weidener mit ihrer technischen Kompetenz nahezu alle Großprojekte der Branche in den vergangenen Jahren: Kaiserschleuse in Bremerhaven, Sperrwerk in Greifswald, Rügenberger und Harburger Schleuse in Hamburg sowie eine Schleuse für den Nord-Ost-Kanal.Vor diesem Hintergrund eröffnen die Weidener am 1. April ein Büro an Hamburgs erster Adresse - nämlich in direkter Nachbarschaft der Elbphilharmonie. Der neue Großauftrag führt zu 30 Neueinstellungen. Die Zahl der Mitarbeiter beträgt dann knapp 200 (davon 45 bis 50 Leiharbeiter). Angesichts des leer gefegten Arbeitsmarkts in der Oberpfalz bedient sich die Firma Hermann verstärkt in Norddeutschland, "wo die Situation viel entspannter ist" (Hastaedt). Unterm Strich sieht die Geschäftsführung jedoch den Fleiß und die Loyalität der Oberpfälzer Mitarbeiter als echten Wettbewerbs- und Standortvorteil. Ebenso kann der Betrieb auf einen hochmodernen (eigenen) Maschinenpark bauen.Nach einer weiteren Fertigungshalle (66 mal 18 Meter) im Jahr 2016 steht 2018 erneut der Neubau einer rund 1500 Quadratmeter großen Produktionshalle an. Insgesamt summieren sich damit die Investitionen auf vier Millionen Euro. Die Klein-Teile-Fertigung erfolgt nach wie vor in Erpetshof bei Vohenstrauß.