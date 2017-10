Viele Arbeitnehmer nehmen den Brückentag am Montag frei. Dass die Menschen diesen Tag für Einkäufe nutzen, hoffen die Händler in Weiden. Für viele von ihnen ist der Tag trotz Ferien eine Chance.

Weiden/Neustadt/WN. (jak/blu) "Ein Brückentag ist für jeden Einzelhändler interessant", sagt Tobias Sonna, Vorsitzender des Einzelhandelverbands Weiden und Inhaber von Sonna Geschenke und Haushaltswaren. Da viele Kunden nicht arbeiten müssen, stellen sich die Einzelhändler in Weiden ihm zufolge auf mehr Kunden ein und halten entsprechend mehr Personal bereit. Zwar seien ferienbedingt viele Leute im Urlaub, dafür laufe aber das Weihnachtsgeschäft an. "Die Ware kommt heute früher als vor 20 Jahren. Sie landet auch nicht mehr erst im Lager, sondern wird gleich aufgebaut und inszeniert, um zu verführen." Sonnas Vorhersage: "Der Brückentag wird in den meisten Bereichen im Einzelhandel besser laufen als ein normaler Werktag."Diese Einschätzung teilt Gerhard Ludwig, Präsident des Wirtschaftsclubs Nordoberpfalz: "Ich glaube schon, dass die Kunden den Brückentag nutzen, um in der Region einkaufen zu gehen." Er verweist auf Herbstmode, Möbel und Weihnachtsgeschenke. "Das ist eine Chance für die Händler." Die einen gehen einkaufen, die anderen fahren in den Urlaub. Kommt unterm Strich so viel Umsatz heraus wie an einem normalen Werktag? "Ich denke, da kommt schon mehr raus. Leider haben wir noch kein Nordoberpfalz Center, das das Einkaufserlebnis stärker gestalten könnte", bedauert er.Unternehmen im verarbeitenden Bereich machen am Brückentag und den folgenden Feiertagen teils Betriebsurlaub, weiß Ludwig. Dazu gehört Constantia Hueck Folien. Im Werk in Weiden steht von Montag bis Mittwoch die Produktion still. Sehr wohl produziert wurde dagegen am 3. Oktober und an den beiden Sonntagen danach. "Unsere Mitarbeiter haben hart und erfolgreich gearbeitet dieses Jahr und wir wollen das honorieren", erzählt Daniel Smith, Leiter Gruppenkommunikation bei Constantia Flexibles in Österreich dazu.Gerhard Ludwig weiß, dass es im Handwerk anders läuft: "Da sind die Firmen stark ausgelastet. Herbst ist Hoch-Zeit am Bau. Man weiß ja nie, wann der Wintereinbruch kommt.""Ob die Kunden sich am Brückentag durch Urlaub oder Ferien zurückhalten oder ob mit mehr Konsum zu rechnen ist, kann ich nicht sagen", so Rainer Hagner, Bereichsleiter Kommunikation bei Witt Weiden. "Es gibt zu viele Faktoren, die das Kaufverhalten beeinflussen, zum Beispiel das Alter der Kunden, das Wetter und ob die Post schriftliche Aufträge zustellt." An bundesweiten Feiertagen fehlten in den Filialen natürlich Verkaufstage, "aber das gleicht sich wieder aus". Das Weihnachtsgeschäft sei bei Witt noch nicht richtig gestartet, "tröpfelt aber so langsam rein".Bei Profitable in der Fabrikstraße, dem Porzellanwerksverkauf der BHS Tabeltop, ist man bereits auf das Weihnachtsgeschäft eingestellt. "Wir haben entsprechend dekoriert", erzählt Simone Gesell aus der Marketingabteilung. Der Werksverkauf ist am Montag normal geöffnet. "Wir hoffen auf mehr Kunden als an einem anderen Montag", so Gesell.Auch Alois Kaufmann, Geschäftsführer bei Nachtmann, weiß, dass sich Brückentage für eine Einkaufstour eignen. Am Brücken-Montag mache Nachtmann im Werksverkauf in Neustadt "vielleicht etwas mehr Umsatz" als an einem normalen Montag. Ansonsten sei der Tag "ein ganz normaler Arbeitstag". Das Unternehmen exportiert große Mengen des Kristallglases in die USA und nach Fernost. "Für die Container braucht es vier bis sechs Wochen Vorlaufzeit. Das Weihnachtsgeschäft ist daher für uns größtenteils schon seit Ende September abgeschlossen."