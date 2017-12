Seit 585 Jahren halten sie der Firma Eisen-Knorr die Treue: 29 Mitarbeiter, die dafür bei einer Feierstunde ins Rampenlicht gerückt werden.

Weiden/Mantel. Trotz starken Schneefalls folgten fast 200 Erwachsene und Kinder der Einladung zu einer festlichen Veranstaltung. Vorstand Günther Kötteritzsch bezeichnete die 29 Mitarbeiter, die zusammen auf die stattliche Anzahl von 585 Jahren bei der Eisen Knorr AG in Weiden zurückblicken können, als "Teil unseres Kapitals".Kötteritzsch nahm die Ehrungen bei einer vorweihnachtlich gestalteten Feier in der Mehrzweckhalle in Mantel vor. Musikalisch umrahmt wurde diese vom Gospelchor "Hope and Joy". Auf dem Programm standen außerdem eine unterhaltsame Geschichte des ehemaligen Mitarbeiters Arthur Weber sowie ein Besuch von St. Nikolaus, der für die Kleinen Päckchen mitgebracht hatte. Bei Glühwein, Kaffee und einem festlichen Abendessen verbrachten die Mitarbeiter mit ihren Familien abwechslungsreiche Stunden.Nach der kräftigen Stärkung standen die Ehrungen an. Mit 50 Jahren Zugehörigkeit nahm Margit Bergler die Spitzenposition bei den Jubilaren ein. Bereits seit 45 Jahren hält Karl Betz der Firma die Treue. Peter Saal ist bereits seit vier Jahrzehnten bei Eisen-Knorr. Für 35 Jahre wurde Willi Greber ausgezeichnet. Für 30 Jahre: Stefan Badstieber, Christian Baldauf, Gerhard Fuchs und Jürgen Lugert. Für 25 Jahre: Günter Bauer, Alexander Lindner und Judith Zottmeier.Für 20 Jahre: Susanne Fräde, Roland Hanebutt, Gerhard Knorr, Simone Mayerl und Markus Obst. Für 15 Jahre: Isabella Wist, Martina Wrobel. Für 10 Jahre: Werner Böhme, Stefan Forster, Michael Lackner, Corinna Lindner, Stefanie Schmid, Tobias Walberer und Katrin Zangl. Für 5 Jahre: Ingrid Dietl, Florian Proß, Ulrike Roll, Thomas Rupprecht.