Eine Geburtstagsfeier sollte nicht extra stattfinden. Trotzdem zieht das Energie-Technologische Zentrum Nordoberpfalz Bilanz. Dabei wird auch ein neues Teammitglied vorgestellt.

Das im Herbst 2012 gegründete Energietechnologische Zentrum Nordoberpfalz (ETZ) blickt jetzt auf eine fünfjährige Geschichte zurück. Mit anfänglich zehn Netzwerkpartnern hat die Arbeit damals begonnen. "Jetzt sind es bereits 120", freut sich ETZ-Geschäftsführer Matthias Rösch. "Nach fünf Jahren können wir auch sagen, dass wir breit aufgestellt und in jeder Kommune unseres Zuständigkeitsbereichs präsent gewesen sind." Zuletzt sei ein LED-Projekt der Gemeinde Störnstein unterstützt worden.Das Team im ETZ ist neuerdings gewachsen. Projekt-Ingenieurin Tanja Schatz ist nach einigen Monaten Einarbeitung jetzt fest dazu gestoßen. Sie wird sich schwerpunktmäßig um die Umsetzung kommunaler Energieprojekte kümmern. Sie kommt aus Schnaittenbach, hat an der Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen in Weiden studiert und eine Ausbildung als "zertifizierte Passivhaus-Begleiterin" absolviert. Die IT-Ausrüstung der neuen ETZ-Mitarbeiterin wurde vom Netzwerkpartner Volksbank/Raiffeisenbank Nordoberpfalz zur Verfügung gestellt. "Wir sind als gemeinnützige GmbH dankbar für solche Unterstützungen", stellt Rösch fest. Der gemeinnützige Bereich wird getragen durch Betriebskostenzuschüsse der Gesellschafter Stadt Weiden und Stadtwerke GmbH sowie der Landkreise Neustadt/WN und Tirschenreuth. Auch Spenden werden in diesem Bereich eingesetzt.In ganz Bayern gebe es nur zwölf vergleichbare Einrichtungen wie das ETZ, berichtet Rösch. Geboten wird für Bürger, Wirtschaft, Kommunen und sonstige Organisationen eine kostenlose Erstberatung rund um das Thema Energie. Strommessgeräte können kostenlos für zwei Wochen ausgeliehen werden. "Wir weisen allen auch einen Weg durch den Dschungel an Förderprogrammen", stellt Rösch fest. Daneben soll weiterhin auf Vortragsveranstaltungen, Messen und anderen Großveranstaltungen für das Energiesparen und den effizienten Energieeinsatz geworben werden.Profitieren kann das ETZ in den kommenden Jahren auch von der Fortführung des staatlichen Förderprogramms "Energiecoaching für Kommunen" in der nördlichen Oberpfalz. Aktuell setzt sich das gesamte Leistungsprofil des ETZ etwa zur Hälfte aus kostenlosen, gemeinnützig ausgerichteten Dienstleistungen sowie aus honorar-basierten Dienstleistungen für Unternehmen und Kommunen zusammen.