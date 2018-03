Sie sind die beiden Konstanten an der Spitze der Maler- und Lackiererinnung: Engelbert Schicker und Karl Siller sind als Vorsitzende wiedergewählt.

Ein Ansporn zu attraktiver Innungsarbeit sei besonders die gute Entwicklung, resümierte der erste Vorsitzende Engelbert Schicker. "In den letzten Jahren haben sich wieder mehr Malermeister entschieden, Mitglied in der Innung zu werden", berichtete er erfreut.Der Vorstand bemühe sich stets, eine Mischung aus fachlichen und geselligen Veranstaltungen herzustellen. "Wir wollen, dass sich die Betriebe stärker beteiligen. Gleichzeitig möchten wir die Innung der neuen Generation an Unternehmern ans Herz legen", sagte Schicker.Er bezeichnete die Unternehmerschulung für alle bayerischen Betriebe des Maler- und Lackiererhandwerks in Weiden als Höhepunkt des vergangenen Jahres. Schicker informierte über die geplante Errichtung eines Zentrums für digitale Gebäudetechnik im Charlottenhof. "Dort werden für das Maler- und Lackiererhandwerk zukunftsweisende Entwicklungen im Digitalisierungszeitalter aufgezeigt." Er blickte in die Zukunft und verwies auf die Ausbildungsmesse am 21. April. "Jeder Betrieb hat die Möglichkeit, sich den Auszubildenden am Stand der Malerinnung zu präsentieren."